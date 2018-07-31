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7 модных свитшотов на каждый день недели
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7 модных свитшотов на каждый день недели 

SNCmedia.ru 43 минуты назад
Фото: SNCmedia.ru
Понедельник
Как день/ неделю/ год начнешь, так их и проведешь. Поэтому каждый понедельник встаем с правильной ноги (по крайней мере, пытаемся) и с боевым настроем. А яркий свитшот в спортивном стиле поможет зарядиться правильным настроем вместо кофе. С белыми джинсами или шортами выйдет отличный аутфит.
Вторник
Во вторник вполне себе можно позволить поменять спортивный стиль на женственный. Теплый свитшот с цветочным принтом надевайте с клетчатой юбкой-карандаш и полусапожками.
Среда
Середину недели предлагаем отпраздновать в самом лучшей толстовке Gucci с изображением райских птиц и цветов. Подберите к ним джинсы прямого кроя и лоферы на массивной подошве.
Четверг
В четверг продолжаем тему флоры и фауны и выбираем свитшот с изображением львов — этакий ответ леопардовому примут, питону и зебре.
Пятница
Естественно, последний рабочий день нужно провести с шиком в каком-нибудь баре. Танцевать всю ночь удобнее будет в свитшоте в стиле oversized и велошортах. Добавьте ботинки на шнурке и поясную сумку и отправляйтесь праздновать свободу и выходные.
Суббота
После активной пятницы и насыщенной рабочей недели хочется расслабиться. Уютная толстовка в сочетании с джинсовыми шортами и кроссовками подойдет как нельзя кстати.
Воскресенье
Последний выходной надо точно провести на свежем воздухе. Собираетесь ли в заниматься активными видами спорта, гулять с друзьями или просто сидеть у костра, удобная одежда — то, без чего точно не обойтись. А укороченный свитшот решит все проблемы в этот день, когда на создании аутфитов совсем не хочется тратить время.
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