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9 браслетов, которые станут главным акцентом в вашем летнем образе
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9 браслетов, которые станут главным акцентом в вашем летнем образе 

Harper’s Bazaar 42 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Браслеты — не самые популярные украшения в мире бижутерии, мы знаем куда больше коллекционеров серег, колец и колье — и считаем, что их незаслуженно обходят вниманием. Ведь они ничуть не хуже справляются с главной возложенной на аксессуары задачей и тоже могут стать главным акцентом в любом, даже самом повседневном образе, разом сделав его ярче и интереснее. Тем более что многие браслеты-цепочки можно носить не только на запястье, но и, например, на щиколотке — а это один из главных трендов лета.
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