9 браслетов, которые станут главным акцентом в вашем летнем образе

Браслеты — не самые популярные украшения в мире бижутерии, мы знаем куда больше коллекционеров серег, колец и колье — и считаем, что их незаслуженно обходят вниманием. Ведь они ничуть не хуже справляются с главной возложенной на аксессуары задачей и тоже могут стать главным акцентом в любом, даже самом повседневном образе, разом сделав его ярче и интереснее. Тем более что многие браслеты-цепочки можно носить не только на запястье, но и, например, на щиколотке — а это один из главных трендов лета.