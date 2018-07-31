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Винни Харлоу в роли русалки и в платье из рыбьей чешуи отправилась в подводное путешествие в крутом видео Vionnet
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Винни Харлоу в роли русалки и в платье из рыбьей чешуи отправилась в подводное путешествие в крутом видео Vionnet 

WMJ.ru 37 минут назад
Фото: WMJ.ru
Гога Ашкенази, креативный директор Vionnet, на этот раз вдохновлялся образом сильной и решительной женщины, именно поэтому его главной музой для новой коллекции стала Винни Харлоу — самая знаковая diversity-модель современности.
Главная идея лукбука Ашкенази — призыв к заботе об окружающем мире. Но дизайнер не просто пытается привлечь как можно больше людей к этой проблеме. К очистке Мирового океана Vionnet и сами приложили руку: 50% прибыли от продаж коллекции «Sustainable Surf» в Parley For The Oceans были направлены для экологической миссии. Более того, дизайнер использует только натуральные материалы и ткани из переработанного пластика. Так что основные покупатели бренда — это поборники защиты окружающей среды.
Вдохновлялся Ашкенази мифическими морскими персонажами: главная героиня его коллекции — это русалка, которая постоянно бросает миру вызов. Так что неудивительно, что воплощение всех своих идей дизайнер нашел в знаковой фигуре модной индустрии — Винни Харлоу.
В эксклюзивном видео Vionnet модели позируют под аккомпанемент, напоминающий морские волны. Неспешные движения, легкие ткани и мелькающие кадры подводного мира создают полное ощущение погружения в морскую пучину.
Гога Ашкенази удивительно точно делает акценты именно на анималистической составляющей коллекции: трехмерная текстура тканей, повторяющая рыбью чешую и леопардовый принт из блесток, выполненный на легкой полупрозрачной ткани. Все для того, чтобы погрузится в самые потаенные уголки природы и почувствовать себя ее полноценной частью.
Текст:Татьяна Зубахина
Фото/Видео:архивы пресс-служб
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