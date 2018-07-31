Что покупать в новой коллекции Balenciaga?

В ДЛТ приехала коллекция Balenciaga pre-fall, в которой Демна Гвасалия продолжил ностальгировать по советской эпохе. Рваные свитеры, ботильоны на «низкой посадке», джемперы в рубчик и «праздничные» платья в цветок — такие точно были у вашей бабушки или мамы. Теперь вещи из прошлого можно носить на футуристичные рейвы, главное — соблюдать мастерство стайлинга Лотты Волковой. В лукбуке бренда, а потом и в его «диванном» кампейне серые юбки попали в один лук с сумками Balenciaga Triangle, а оверсайзовые «светоотражающие» пальто — с остроносыми ярко-розовыми туфлями.

Женская коллекция Balenciaga pre-fall уже продается на 3 этаже ДЛТ. Стоимость вещей — от 22 950 рублей (за футболку) до 268 500 рублей (за дубленку из овчины).