Ещё
Пермякам предлагают найти свою любовь во время велопрогулки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пермякам предлагают найти свою любовь во время велопрогулки 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
12 августа любители велопрогулок смогут найти свою любовь.
«В рамках социально проекта PIN-MIX-PERM (велопрогулки по городу) мы организуем мероприятие, которое посвящено всем тем, кто нашёл свою любовь или друзей-единомышленников на велосипеде. А также тем, кто только мечтает найти свою вторую половинку», — рассказали организаторы.
Участие в велопрогулке бесплатное, но действует строгий дресс-код: девушки и женщины допускаются только в платьях, а мужчины и молодые люди — в чёрных брюках и белых рубашках (футболках).
Начало прогулки в 14 часов 12 августа от Театра-Театра. Во время мероприятия запланированы шоу-программа конкурсы и фуршет на набережной.
АиФ Пермь: последние новости
Пить или не пить? Топ-7 вопросов о футболе, пиве и алкогольной зависимости В Прикамье на улице найден полураздетый двухлетний малыш Хоккеист клуба «Молот-Прикамье» пришёл на свою свадьбу в джинсах и футболке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена велела — сделал обрезание: звезды под каблуком4
Дочь Веры Брежневой показала осиную талию6
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна97
Некрасивые жены звездных красавцев8
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:33
Дочь Веры Брежневой показала осиную талию
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение