Пермякам предлагают найти свою любовь во время велопрогулки

12 августа любители велопрогулок смогут найти свою любовь.

«В рамках социально проекта PIN-MIX-PERM (велопрогулки по городу) мы организуем мероприятие, которое посвящено всем тем, кто нашёл свою любовь или друзей-единомышленников на велосипеде. А также тем, кто только мечтает найти свою вторую половинку», — рассказали организаторы.

Участие в велопрогулке бесплатное, но действует строгий дресс-код: девушки и женщины допускаются только в платьях, а мужчины и молодые люди — в чёрных брюках и белых рубашках (футболках).

Начало прогулки в 14 часов 12 августа от Театра-Театра. Во время мероприятия запланированы шоу-программа конкурсы и фуршет на набережной.