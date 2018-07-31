Ещё
Подобрана лучшая одежда для каждого типа фигуры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подобрана лучшая одежда для каждого типа фигуры 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Timur Emek / Getty Images
Американские стилисты подобрали платья, подчеркивающие достоинства каждой из семи типов женской фигуры. Список опубликовали на сайте Popsugar.
Девушкам с фигурой «груша» порекомендовали подчеркнуть их стройную талию, отдавая предпочтение свободным платьям-рубашкам с поясом.
Миниатюрным девушкам с небольшими формами предложили носить миди-платья с пестрым принтом. Такое платье можно также немного приподнять с помощью ремня: это визуально сделает ноги длиннее и увеличит рост.
Спортсменкам или женщинам с атлетическим телосложением больше всего подойдет короткое платье-пиджак в комбинации с туфлями на каблуках. Такой наряд лучше других продемонстрирует стройные ноги.
Девушкам с большой грудью посоветовали легкие платья средней длины с v-образным вырезом. В качестве альтернативы им предложили выбирать топы, которые слегка затянуты под грудью.
Обладательницам маленькой груди порекомендовали сделать выбор в пользу многослойности. Этим девушкам подойдут платья-комбинации, которые можно дополнить пиджаком или водолазкой в холодное время года.
Тем, кому от природы достался тип фигуры «яблоко», стилисты посоветовали выбирать платья с асимметричным подолом или невысоким разрезом на ноге.
Наиболее удачными вещами для девушек с фигурой «песочные часы», то есть обладательниц широких бедер и очень тонкой талии, оказались платья с расклешенным подолом и юбки с плиссировкой.
В июле американское издание Vogue назвало две самые популярные джинсовые вещи лета 2018 года: «дерзкая» мини-юбка и контрастирующие с ней «скромные» шорты-бермуды. Именно в этих вещах поклонники не раз замечали знаменитостей.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена велела — сделал обрезание: звезды под каблуком4
Дочь Веры Брежневой показала осиную талию6
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна97
Некрасивые жены звездных красавцев8
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:33
Дочь Веры Брежневой показала осиную талию
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение