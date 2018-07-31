От ретро 60-х до латекса: 5 белых тотал-луков на любой вкус

Когда, как не сейчас, облачаться с ног до головы в белое? Носить монохром гораздо проще, чем сочетать броские принты, но мы все же собрали подробную инструкцию по белым тотал-лукам, чтобы вам осталось только перейти по ссылке. В основе всего — платье. Мини А-силуэта или трикотажное с драпировкой, шелковая комбинация для романтичного вечера или рубашка для активного дня. Обувь тоже требуется по случаю, и потому лодочки лодочкам рознь. Для ретрофасона выбирайте низкий блочный каблук и заостренный мысок, а модный архитектурный крой носите с не менее трендовыми ботильонами на каблуке-рюмке. Белые кроссовки у вас наверняка уже есть, а потому смело пускайте в ход и их.

Если есть планы на вечер, не обойтись и без верхней одежды. Все пять вариантов, от кожанки Saint Laurent до блестящей куртки Calvin Klein Jeans, сочетайте с любыми платьями на свой вкус. Мы только советуем. Так, макинтош подойдет к наряду в духе 60-х, а осовременит его bucket bag. Поиграть с силуэтом можно при помощи оверсайз-блейзера в сочетании с приталенной комбинацией. Сумки и аксессуары выбирайте так, чтобы не перегружать образ: это можно сделать, даже используя только один цвет. К облегающему, почти пляжному мини — лаконичные мюли и самая модная сумка сезона Cult Gaia, и наоборот: к женственному луку — Prada с металлическими деталями.