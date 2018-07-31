Ещё
От ретро 60-х до латекса: 5 белых тотал-луков на любой вкус
Далее:
Читайте также:
Ещё

От ретро 60-х до латекса: 5 белых тотал-луков на любой вкус 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Когда, как не сейчас, облачаться с ног до головы в белое? Носить монохром гораздо проще, чем сочетать броские принты, но мы все же собрали подробную инструкцию по белым тотал-лукам, чтобы вам осталось только перейти по ссылке. В основе всего — платье. Мини А-силуэта или трикотажное с драпировкой, шелковая комбинация для романтичного вечера или рубашка для активного дня. Обувь тоже требуется по случаю, и потому лодочки лодочкам рознь. Для ретрофасона выбирайте низкий блочный каблук и заостренный мысок, а модный архитектурный крой носите с не менее трендовыми ботильонами на каблуке-рюмке. Белые кроссовки у вас наверняка уже есть, а потому смело пускайте в ход и их.
Если есть планы на вечер, не обойтись и без верхней одежды. Все пять вариантов, от кожанки Saint Laurent до блестящей куртки Calvin Klein Jeans, сочетайте с любыми платьями на свой вкус. Мы только советуем. Так, макинтош подойдет к наряду в духе 60-х, а осовременит его bucket bag. Поиграть с силуэтом можно при помощи оверсайз-блейзера в сочетании с приталенной комбинацией. Сумки и аксессуары выбирайте так, чтобы не перегружать образ: это можно сделать, даже используя только один цвет. К облегающему, почти пляжному мини — лаконичные мюли и самая модная сумка сезона Cult Gaia, и наоборот: к женственному луку — Prada с металлическими деталями.
Harper’s Bazaar: последние новости
Расставить акценты: 12 ярких пиджаков для летней вечеринки Что это было: Ким Кардашьян в своем самом странном образе Кислотные кроссовки, свитшот Champion и сумка Birkin: Дженнифер Лопес в Нью-Йорке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена велела — сделал обрезание: звезды под каблуком4
Дочь Веры Брежневой показала осиную талию6
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна97
Некрасивые жены звездных красавцев8
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами11
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:33
Дочь Веры Брежневой показала осиную талию
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение