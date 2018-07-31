Расставить акценты: 12 ярких пиджаков для летней вечеринки

Сатин, сияющий пайетками твид, абстрактные акварельные рисунки, неон — и мы только начали перечислять наши новые находки. Незаменимый прохладным вечером пиджак или блейзер может не только согреть, но и сделать вас звездой танцпола. Самым смелым советуем дуохромный блеск Unconditional и фирменный барочный принт Versace (к нему, к слову, идут еще брюки такой же расцветки). Любителям классики — модели из парчи и бархата. Правда, у Gucci последний сплошь в кислотных цветах. Без гранжевых 90-х тоже не обойтись: в блейзере кирпичного оттенка с будто вылинявшим принтом невозможно не почувствовать себя рок-звездой. Если же вечеринка дома, просто наденьте шелковый пиджак свободного кроя с широкими пижамными штанами.