Новая коллекция Zara: эстетика 70-80-90-х в объективе Стива Мейзела

Путешествие во времени начинается в 90-е, где ключевым элементом становится классическое мужское пальто. Жакеты из необработанной шерсти натуральных природных оттенков дополняют платья и костюмы лаконичного силуэта. Эта часть коллекции отличается оригинальными принтами и абстрактными рисунками.

Британская классика — английский костюм минималистского кроя — станет поворотным пунктом ностальгии по 80-м годам. Модели одежды неизменного классического фасона выполнены из шерсти актуальных расцветок гленчек, тартан и виши. В этом величии есть место и для женственности: твидовые костюмы-двойки с юбкой дополняются набивными платками, привнося элегантность и изысканность.

К знаменательным 80-м также отсылает вечерняя коллекция, на которую дизайнеров вдохновили ослепительные образы Бьянки Джаггер , Дианы Вриланд или Элизабет Тейлор — постоянных гостей «Студио 54».

Последняя остановка в путешествии — 70-е годы, подарившие новому сезону изысканный стиль фолк и богемные платья. Их предлагается сочетать с тяжелыми пиджаками из плотных тканей, например, из вельвета, либо с пальто из искусственного меха или шевиотовыми куртками.