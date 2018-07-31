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Новая коллекция Zara: эстетика 70-80-90-х в объективе Стива Мейзела
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Новая коллекция Zara: эстетика 70-80-90-х в объективе Стива Мейзела 

Журнал ОК! 1 час назад
Путешествие во времени начинается в 90-е, где ключевым элементом становится классическое мужское пальто. Жакеты из необработанной шерсти натуральных природных оттенков дополняют платья и костюмы лаконичного силуэта. Эта часть коллекции отличается оригинальными принтами и абстрактными рисунками.
Британская классика — английский костюм минималистского кроя — станет поворотным пунктом ностальгии по 80-м годам. Модели одежды неизменного классического фасона выполнены из шерсти актуальных расцветок гленчек, тартан и виши. В этом величии есть место и для женственности: твидовые костюмы-двойки с юбкой дополняются набивными платками, привнося элегантность и изысканность.
К знаменательным 80-м также отсылает вечерняя коллекция, на которую дизайнеров вдохновили ослепительные образы Бьянки Джаггер, Дианы Вриланд или Элизабет Тейлор — постоянных гостей «Студио 54».
Последняя остановка в путешествии — 70-е годы, подарившие новому сезону изысканный стиль фолк и богемные платья. Их предлагается сочетать с тяжелыми пиджаками из плотных тканей, например, из вельвета, либо с пальто из искусственного меха или шевиотовыми куртками.
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