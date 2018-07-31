Цветы и брови-ниточки: Рианна прячет располневшую фигуру под объемными нарядами на страницах Vogue

30-летняя Рианна стала главной героиней британского Vogue.

Главной героиней сентябрьского выпуска британского Vogue стала Рианна. Певица приняла участие в красочной фотосессии, в основу которой легли цветы. В этой съемке у РиРи нет откровенных нарядов, вместо них стилисты нарядили певицу в многослойные модели, которые выгодно скрывают пышную фигуру звезды.

Стилисты поэкспериментировали не только над нарядами звезды, но и внешностью. Так, вместо широких бровей у Рианны — две тонкие ниточки. К слову, они совершенно не портят лицо певицы.

В Сети пока появились всего три фотографии из Vogue, но поклонники уже в восторге и расхваливают необычные образы певицы. Уверены, другие кадры из этой съемки получились не менее яркими.

Нравится тебе Рианна в таком образе?

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Фото:Instagram