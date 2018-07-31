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Топ-3: Instagram-блогеры, которые изменят ваш подход к стилю
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Топ-3: Instagram-блогеры, которые изменят ваш подход к стилю 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Эти три блогера как раз те, чьи образы можно процитировать, не копируя. Люси Уильямс из Лондона, Жанна Дамас и Анна-Лора Маи из Парижа — благодаря им вы наверняка пересмотрите свой стиль. Просто потому что сами девушки одеваются так, что невозможно угадать — продумывали ли они наряды заранее или просто надели первое, что увидели в гардеробе.
Их образы смотрятся стильно и дорого, интересно и непринужденно. После просмотра страниц этих девушек в Instagram хочется убрать из гардероба вне ненужное, оставить самые любимые джинсы, футболки, юбки, блузки и платья и научиться миксовать между собой.
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