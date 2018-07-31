Кайли Дженнер ввела в моду ногти-желе

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Стоит кому-нибудь из семейства Кардашьян — Дженнер разместить снимок в Instagram, как все, что в кадре, сразу же становится трендом. Так случилось и с «желейным» маникюром, которым Кайли Дженнер похвасталась неделю назад. «Девочки такие девочки», — подписала она фотографию и собрала более 70 тысяч комментариев, половина из которых: «Как круто!» и «Как сделать такой же маникюр?»

Маникюр получил название Jelly Nails («Ногти-желе», если дословно), потому что действительно похож на мармелад. Форма ногтей длинная и напоминает типсы (искусственная основа, которая накладывается поверх ногтевой пластины), поэтому, если захотите повторить, используйте гелевое или акриловое моделирование, а затем наносите лак. Самый модный цвет — вопиюще розовый, как у Барби, но есть и более носибельные оттенки — желтый, зеленый, синий и красный. Можно попробовать и нейтральный цвет, но это будет не так весело, не забывайте, что это все же «желейный маникюр».

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