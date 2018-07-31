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Самые популярные кеды Prada выпустили в новой расцветке
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Самые популярные кеды Prada выпустили в новой расцветке 

Peopletalk 32 минуты назад
Фото: Peopletalk
Кроссовки Prada Cloudbust на липучке — самая популярная модель бренда. Сначала они были представлены только в белом и черном цветовых решениях, потом к ним добавились неоновые расцветки — кислотно-розовый и зеленый, а сейчас в продажу поступили черные Cloudbust с оранжевыми резиновыми вставками. И они нам очень нравятся! Стоимость — $745, и доступны они будут как в бутиках, так и на онлайн-платформах, где представлен Prada.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/samye-populyarnye-kedy-prada-vypustili-v-novoj-rastsvetke/
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