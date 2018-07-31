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Юбки, которые полюбились инстаблогерам этим летом
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Юбки, которые полюбились инстаблогерам этим летом 

Grazia 54 минуты назад
Фото: Grazia
Главный must-have этого лета — юбки-миди, однако найти «ту самую» модель, которая идеально впишется в гардероб и будет сочетаться со всем и «еще вот с этим», задача непростая. Впрочем, наши любимые модные блогеры выбрали пять юбок, ставших абсолютными хитами сезона. Уверены, одна из них придется вам по душе.
Наверное самая "инстаграмная" юбка этого лета — леопардовая Naomi skirt. Напомним, эта юбка из прошлогодней коллекции стала одной из самых желаемых модниками вещей и "захватила" модные блоги.
Grazia
Еще одна анималистичная находка спряталась в летней коллекции Topshop. Юбка не то под тигра, не то под зебру мгновенно была раскуплена во всех размерах.
Grazia
Более универсальный принт polka dot. Кислотно-зеленая юбка в горошек популярного у блогеров бренда Ganni на удивление удачно вписывается даже в будничные образы, хотя создавалась, кажется, для вечеринок.
Grazia
Это не единственная юбка бренда, которая приглянулась модницам. Юбка в клетку из блекло-красного тартана идеально подойдет на межсезонье. Она уместно будет смотреться как с легкими летними топами, так и с осенними джемперами.
Grazia
Если же вам пока не хочется думать об осени, обратите внимание на блогеров, которые выбрали юбку Georgia бренда Rixo. С одной стороны, она достаточно универсальна, с другой — морской принт обязывает вписывать ее исключительно в жаркие наряды.
Grazia
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