Юбки, которые полюбились инстаблогерам этим летом

Главный must-have этого лета — юбки-миди, однако найти «ту самую» модель, которая идеально впишется в гардероб и будет сочетаться со всем и «еще вот с этим», задача непростая. Впрочем, наши любимые модные блогеры выбрали пять юбок, ставших абсолютными хитами сезона. Уверены, одна из них придется вам по душе.

Наверное самая "инстаграмная" юбка этого лета — леопардовая Naomi skirt. Напомним, эта юбка из прошлогодней коллекции стала одной из самых желаемых модниками вещей и "захватила" модные блоги.

Grazia

Еще одна анималистичная находка спряталась в летней коллекции Topshop. Юбка не то под тигра, не то под зебру мгновенно была раскуплена во всех размерах.

Grazia

Более универсальный принт polka dot. Кислотно-зеленая юбка в горошек популярного у блогеров бренда Ganni на удивление удачно вписывается даже в будничные образы, хотя создавалась, кажется, для вечеринок.

Grazia

Это не единственная юбка бренда, которая приглянулась модницам. Юбка в клетку из блекло-красного тартана идеально подойдет на межсезонье. Она уместно будет смотреться как с легкими летними топами, так и с осенними джемперами.

Grazia

Если же вам пока не хочется думать об осени, обратите внимание на блогеров, которые выбрали юбку Georgia бренда Rixo. С одной стороны, она достаточно универсальна, с другой — морской принт обязывает вписывать ее исключительно в жаркие наряды.