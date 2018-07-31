Новый выход Ким Кардашьян привлек внимание из-за странной блестящей юбки

Выход Ким Кардашьян в очередной раз стал поводом для обсуждения. На этот раз звезда, как ни странно, оголилась не больше допустимого, зато, по мнению пользователей сети, напомнила некий мифологический персонаж из-за неудачной юбки, похожей на кусок ткани, обмотанный вокруг и так массивных ягодиц.

Любой выход Ким Кардашьян, как ни странно, широко обсуждается как в прессе, так и среди обычных людей, хотя, казалось бы, удивить ей больше нечем — все желающие не только имели возможность рассмотреть фигуру женщины во всех деталях, но и лицезреть ее в самых безумных образах, вроде колготок без юбки, велосипедок с туфлями на каблуке или полностью прозрачной одежды. На этот раз образ Ким, учитывая ее славу вечно голой мадам, сложно назвать неприличным. Однако он все равно привлек внимание публики, что и неудивительно, потому что такой наряд сложно не заметить — папарацци сфотографировали Кардашьян, разгуливающей в блестящем боди, поверх которого намотана на манер юбки еще более блестящая ткань.

В сети справедливо отметили, что в этот раз Ким выглядит гораздо лучше, чем обычно, но все-таки проигнорировать ее наряд сложно, тем более, что обилие блестящих тканей так и кричит о жажде внимания, попутно уродуя фигуру Ким. Из-за низко сидящей юбки ноги женщины стали непропорционально короткими, а зад — грузным. «Юбка визуально режет ее силуэт не в пользу длины ног, от этого она ещё больше кажется коротконожкой» «Это боди из отстойной ткани и недоюбка, закреплённая с помощью степлера. Где тут народ элегантность увидел?» «Это ж откуда столько самоуверенности — идти так гордо в таком тряпье» «Может и похудела, но все равно она просто полуголый блестящий кентавр» «Да ничего такой наряд, офисный» Пользователи сети также обратили внимание, что в последнее время Ким сильно похудела. Более того, ее знаменитые ягодицы также заметно уменьшились в объемах. Поклонники предполагают, что вслед за Кайли, убравшей большую часть филлера из губ, Ким решила слегка уменьшить свою выдающуюся часть тела.

Отличной иллюстрацией той степени обнажения, на которую готова пойти Ким ради популярности, является реклама одного из ее новых парфюмов, которые Кардашьян в последнее время выпускает с завидной скоростью. Для рекламной фотосессии она полностью разделась, более того, каждый флакон был копией слепка с ее тела, процесс создания которого Ким также не постеснялась заснять.