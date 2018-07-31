Тренд сезона: носим блузу в полоску, как Рози Хантингтон-Уайтли

Рози действительно умеет носить «деловые» образы, причем иногда обыгрывает их совершенно непредсказуемо, превращая костюм в коктейльный наряд. Впрочем, чаще получается наоборот. Например, casual-блейзер модель может трансформировать в пиджак в строгом образе.

Более того, даже образ из джинсов и рубашки знаменитость может сделать как будничным и расслабленным, так и вполне официальным — стоит лишь добавить правильный кейп. Также дополнить образ помогут аксессуары.

В случае Рози это солнцезащитные очки в широкой оправе, сумка, стильный чехол для телефона и вместительный клатч контрастного оттенка. Завершили наряд нюдовые босоножки.