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Тренд сезона: носим блузу в полоску, как Рози Хантингтон-Уайтли
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Тренд сезона: носим блузу в полоску, как Рози Хантингтон-Уайтли 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Рози действительно умеет носить «деловые» образы, причем иногда обыгрывает их совершенно непредсказуемо, превращая костюм в коктейльный наряд. Впрочем, чаще получается наоборот. Например, casual-блейзер модель может трансформировать в пиджак в строгом образе.
Более того, даже образ из джинсов и рубашки знаменитость может сделать как будничным и расслабленным, так и вполне официальным — стоит лишь добавить правильный кейп. Также дополнить образ помогут аксессуары.
В случае Рози это солнцезащитные очки в широкой оправе, сумка, стильный чехол для телефона и вместительный клатч контрастного оттенка. Завершили наряд нюдовые босоножки.
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Женский форум
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