Российские модницы оценили новый вид купальника для лица — «фейскини»

Это лето россиян удивило новинками пляжной моды. Фейскини — пожалуй, самые заметные из них. И вполне может стать экспонатом в музее истории моды Александра Васильева. Выставка, посвящённая купальным костюмам, как раз открывается сегодня. Корреспондент Мария Коровина побывала на ней одной из первых.

Стильно одеться на пике курортного сезона уже не столь важно, как элегантно раздеться под пенный шелест волн — да так, чтобы у окружающих на пляже не случился солнечный удар, а рыбы не бросились в рассыпную.

Соломенная шляпка и кружевной зонтик — непременные атрибуты пляжной моды начала 20 века. А все потому, что загар был чем-то не просто не модным, а неприличным. Даже пудра тогда была всех оттенков зеленоватого. Кожа белая, как яшма. Расшитый вручную пляжный наряд. Томный взгляд и громоздкая деревянная кабинка для переодевания на колесах, чтобы лошади доставили ее прямо в море.

— Раздевались во все века. Раздевались полностью, до гола в женских купальнях и сходили в воду в чем мама родила, как мужчины, так и женщины. Пляжные костюмы входят в моду только в Викторианскую эпоху, купальники были одинаковыми синими для мужчин и для женщин, но пляжи были раздельными, — рассказал историк моды, искусствовед Александр Васильев

Все изменила Первая мировая война. И эмансипация, которая не только обнаружила идею равенства полов, но еще обнажила ноги и открыла плечи.

Модные эпохи сменяются, как кадры на кинопленке. Загар теперь реабилитирован. Лазурный берег — главная фэшн точка на карте Европы. Купальник тем временем — стремительно уменьшается в размерах.

— Это русский патриотический купальник, который сделан в США русским дизайнером Олегом Кассини, — говорит искусствовед Александр Васильев.

Атомный взрыв в мире моды произошел в июле 1946 года. Бикини — купальный костюм, открывший — все, ну, или почти все. От откровенности Мерилин Монро и Бриджит Бардо в купальнике нового образца — папарацци слепнут, как от июльского солнца в зените. Мust-have 90-х красный купальник, как у Памелы Андерсон Ким Кардашьян в меховом бикини — фэшн икона десятых. Но кто же она, ундина поколения зет?

— В 21 веке очень много нудизма. Очень много свободы и очень много топлесс. Вместе с этим — огромный контраст — это мусульманская пляжная мода, буркини, это целые платья, вплоть до того, что часть лица и головы закрыты, — подчеркивает Александр Васильев.

То ли чья-то злая шутка, то ли реквизит из фильмов ужасов — фейскини — ноу-хау китайских дизайнеров. Говорят, отлично помогает от солнечных ожогов. И сохранить инкогнито. В отличии от этих отважных курортниц, которым, кажется, любое море по колено.

Главное, встретив одну из этих красоток у кромки воды не забыть воспользоваться спасательным кругом.