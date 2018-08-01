В Москве открывается выставка «Курортная мода»

"Здесь очень интересная выборка того, что связано с курортом. Прошу не путать курорт с пляжем, это разные вещи.

Курорт может быть и в горах, и в лесу, и у озера. И на курорте есть очень много других развлечений, которых нет на пляже — концерты, выставки. Поэтому курортные наряды могут быть весьма эффектными", — сказал журналистам накануне открытия выставки Васильев.

Звездные наряды

В экспозицию, которая будет открыта до 4 ноября, вошли летние, коктейльные и вечерние платья, купальные костюмы, в том числе первое бикини, сарафаны, шапочки для плаванья, соломенные шляпки, солнечные очки и многое другое.

"Здесь представлено платье, которое принадлежало княжне Курбатовой, аристократке с громким титулом. Есть модель дома Кристиан Диор , это 1990-е годы, из гардероба Линды Евангелисты . Интерес этой модели в том, что она, если не идентична 1930-м годам, то визуально очень похожа на то, что носили в то время", — сказал Васильев и добавил, что по его прогнозу, «ничего нового в моде уже не случится никогда».

Еще один любопытный экспонат — советское платье 1920-х годов, переделанное из павловопосадского платка. «Это платье сшито в 20-е годы в Донецке. Оно интересно тем, что известный дореволюционный рисунок платка, отделанный кистями, какая-то модница эпохи НЭПа в Донецке себе перекроила и сделала [с бахромой]. Почему с бахромой? Потому что в моде энергичные танцы — чарльстоун, и бахрома „танцует“ в такт», — пояснил историк моды.

"Сороковые годы представлены очень красивым пеньюаром Ольги Лепешинской. Я уже много раз говорил, что у меня в коллекции все платья этой прима-балерины", — добавил Васильев.

Также на выставке можно увидеть платье голливудской актрисы Лорен Бэколл. «Оно сделано из индийского сари. Это платье, созданное Оскаром де ла Рента», — рассказал историк моды и добавил, что это не единственная вещь актрисы, которая есть в его коллекции.

"Имперский" купальник из США "Лето невозможно без купания. Почему купальники стали такими разнообразными — потому что появились смешанные пляжи. До Первой мировой войны смешанных пляжей не было, мужчины купались в 100 метрах от женщин. И те, и те были одеты в темно-синие шерстяные купальники, полностью скрывая свою фигуру", — рассказал Васильев.

Позднее появились купальные костюмы самых разнообразных моделей и расцветок. Как сказал Васильев, они напоминают то, что сейчас мы называем мини-платьями. Один из любопытнейших экспонатов здесь — купальник с триколором.

"Русский патриотический купальник был сделан в США модельером русского происхождения Олегом Кассини, графом Кассини, который был верен имперской символике. Не каждый знает, что русский триколор в сталинскую эпоху, хрущевскую эпоху был запрещен под страхом высылки и ареста, тогда это было табу. И создание такого купальника было, можно сказать, было его [Кассини] четкой патриотической позицией. Я считаю, это «документ», которым мы можем гордиться", — поделился Васильев.