Что носить в августе: составляем летние образы по знакам Зодиака

Лето, мы будем скучать! Но, даже несмотря на то что начинается последний летний месяц, настоящие модницы не отчаиваются, а продолжают составлять исключительно стильные комплекты. А звезды — помогать им. Поэтому встречай очередной модный гороскоп от WMJ.ru

Овны в августе не собираются останавливаться на достигнутом. Работа, саморазвитие, вечеринки — успеть нужно все. Звезды советуют обзавестись удобными туфлями на устойчивом каблуке, чтобы порхать со встречи на встречу, из офиса на свидание без вреда для ножек. Ведь в погоне за успехом Овны рискуют забыть о здоровье и… о легкой куртке. Вечера в августе все-таки становятся чуть прохладными.

Телец

Тельцы застряли на перепутье в ожидании знака. Но звезды спешат убедить их, что любой выбор будет правильным. Туфли или кроссовки, черный или красный — буквальная каждая мелочь в августе способна принести удачу. Главное — следить за временем, поэтому не забудь подобрать крутые часы!

Близнецы

Сексуальность, и без того присущая Близнецам, раскроется в августе с новой силой. Долой комплексы! Когда, если не сейчас, на последних летних вечеринках чувствовать себя богиней? Посели в гардеробе стильное платье-комбинацию нежного оттенка, дополни яркой сумкой, а на плечи накинь пиджак вон того красавчика. И ты наконец-то скажешь, что жизнь удалась!

Раки не видят смысла прощаться с летом в августе. У них все только начинается. Романтические прогулки по набережным, пикники у озера или громкие вечеринки на яхте — никто не знает, куда тебя занесет в твоих приключениях! Без камуфляжа вроде солнцезащитных очков и шляпки не обойтись. Он все равно сможет узнать тебя по губам.

Львам в августе не до серьезных проблем. Их заботы — это фестивали и отпуск. Удобные кеды, поясная сумка со всеми документами и крутые шорты — все что тебе нужно, по крайней мере, до 1 сентября. А об осени поговорим уже осенью. Слушай звезды и отдыхай!

Девы гламурны, неприступны и великолепны. Так решили звезды в августе! Каждая Дева просто обязана стать самой первой красавицей пляжа, а для этого придется отказаться от надоевших парео. Подбери себе крутое кимоно, которое, кстати, можно носить не только с купальником и не только на курортах!

Весам надоело быть пай-девочками. Дерзкая сущность берет верх в августе и толкает на приключения, особенно на романтическом фронте. Ну что же, запоминай модный звездный совет: каблуки повыше, платье пооткровеннее, а помаду покраснее!

Скорпион

В отличие от многих, Скорпионам в августе не до отдыха: горят отчеты, новые планы, бизнес-кейсы, да еще и о личной жизни хочется не забывать. Придержи коней, а то велик шанс получить нервный срыв! Никуда твой бизнес без тебя не денется, хотя бы на один вечер, пока ты будешь попивать коктейли в модном баре, расстегивая пару верхних пуговиц на твоей стильной офисной блузе.

В Стрельцах в августе проснется детский задор. На удивление самим себе они будут соглашаться на любые авантюры, участвовать в приключениях и отрываться по полной. Здесь не до серьезности в одежде — джинсовый сарафан и кроссовки — то, что тебе нужно.

Козерог

Богема пришла! Именно так в августе все будут отзываться о Козерогах. Звезды сулят продвижение по карьерной лестнице и активную социальную жизнь. Без экстравагантного, но элегантного платья точно не обойтись. А солнцезащитные очки помогут сохранить инкогнито тогда, когда это будет больше всего необходимо.

Водолей

Водолеям бы под пальмы, но светит им лишь прохладный офисный коридор. Впрочем, забыть об отдыхе не получится. Настроение наряжаться в топы с открытыми плечами и широкополые шляпы не покинет до конца месяца. Будь осторожна и следи за термометром.

Рыб в августе ждет судьбоносная встреча, подойти к которой лучше в экстремально модных туфлях. Выбери самые яркие, а вот в одежде рекомендуем придерживаться пастельных оттенков, а лучше носи белое! Эксперименты же оставь для аксессуаров и нижнего белья.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: архивы пресс-служб, Global Look Press / Michael Ip