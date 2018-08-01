Пора на море: покупаем купальники, как у Лены Перминовой и Кети Топурии

Еще в начале этого лета Лена Перминова поделилась в Instagram полезной для модников информацией: ее сестра, стилист и визажист Александра Кириенко, выпустила коллаборацию совместно с брендом одежды и аксессуаров Marmalato.

После того, как супермодель продемонстрировала слитные купальники и бикини на себе, обзавестись костюмами из коллекции захотели не только поклонницы Перминовой, но и российские знаменитости и модные блогеры.

Через какое-то время купальники приобрели, например, Кети Топурия и Александра Федорова.

Сейчас практически все модели можно купить со скидкой — их стоимость от двух до четырех тысяч рублей.