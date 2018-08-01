Оконфузилась: Боня забыла отрезать бирки с одежды

Поклонники осудили телезвезду. И вовсе не за забывчивость.

Виктория — известная модница. Ее стильные образы берут на вооружение многие девушки, а фото светской дивы в шикарных платьях и стрит-стайл луки набирают сотни тысяч лайков за считанные часы. Но на последнем снимке фолловеры заметили странную вещь: на шикарной черной юбке Бони висит неотрезанная этикетка.

Неужели звезда просто забыла об этом, и даже не посмотрела на кадр, прежде чем его опубликовать? Подписчики начали строить предположения. Кто-то решил, что Виктория сделала это специально, чтобы похвастаться дорогой вещью. Ведь на ярлычке ясно видно название дорогого модного бренда. А телеведущая никогда не скрывала, что предпочитает одежду от-кутюр не только на светские мероприятия, но и в повседневной жизни. Недавно в видеоинтервью своему другу, который ведет канал о звездах, она рассказала, в какой одежде вышла на обычную прогулку по городу.

«Майка стоит 23 тыс. рублей. Вчера купила, поэтому помню», — призналась Виктория. А затем добавила, что вся ее одежда, конечно, является оригиналом известных люксовых марок.

«Я так понимаю, что на тебе сейчас 10 миллионов? Честно скажи!» — спросил в финале видеоблогер.

«Побольше даже…» — робко ответила ему Виктория

Самые преданные фанаты не стали так строго осуждать свою любимицу и предположили, что всему виной невнимательность. Ну, а кое-кто даже подумал, что Боня взяла эти вещи напрокат, только для фото — ну это уже из области фантастики. Думается, эта девушка может позволить себе любые покупки. Тем более, учитывая ее роман с французским миллиардером Пьером Андюраном , с которым Вика недавно отдыхала на Мальте. Между прочим, только там за несколько дней красавица, судя по ее микроблогу, сменила не меньше десятка разных нарядов.

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