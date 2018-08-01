В сети обсуждают стильный образ постройневшей Лолиты Милявской

Лолите Милявской надо отдать должное — несмотря на лавины критики в свой адрес, она продолжает впечатлять публику откровенными нарядами. Певица не обращает внимания на недоброжелателей, которые называют ее старой и слишком полной, не стесняясь показывать несовершенную фигуру на публике.

Многие считают необходимым направлять негатив в адрес знаменитостей, особенно женщин в зрелом возрасте. Но когда Лолита Милявская печалилась из-за нападок злопыхателей? 54-летней артистке, кажется, все нипочем. Пусть хейтеры продолжают ее называть некрасивой, она работает над собой и примеряет оригинальные образы. Новый, причем довольно сдержанный, она продемонстрировала на музыкальном фестивале «Жара»: «Вот же я странная! Не сделала фото с „Жары“, зато нашла „Таксистов“ в сети. Просто хочу вам сказать, что это очень семейный по энергетике фестиваль! Когда всем хорошо, значит ты на „Жаре“!» Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 30 Июл 2018 в 1:52 PDT На сцене артистка появилась в наряде, который мгновенно назвали «платьем пингвина». Внимание зрителей привлек закрытый черный верх — никаких глубоких декольте, которые так любит артистка, замечено не было. Спереди платье было коротким и открывало постройневшие ноги знаменитости. Похудение Милявской похвалили в сети, но многие хотят, чтобы Лолита и талию привела в порядок. По их мнению, звезда не должна останавливаться на достигнутом результате и продолжать снижать вес.

В целом образ был назван более чем удачным, в отличие от того, который исполнительница выбрала для аналогичного мероприятия год назад. Тогда только ленивый не критиковал ее облегающий «наряд гусеницы», а его обладательница стала героиней интернет-мемов. Сейчас же образ певицы в основном хвалят: «Как всегда восторгаюсь! Кстати теперь знаю, какое платье хочу себе». «Просто красотка. Восхищаюсь! Шикарное платье!» «Ого! Исправилась и похудела, молодец!»

«Отличные ножки, прекрасно выглядите, постройнели очень!» «Я не слушала песню, я все видео смотрела на ваши шикарные ножки и какая вы очаровательная в этом платье!» «Вот, не то, что в прошлый год, когда опозорились в комбинезоне том ужасном». «Красиво выглядите, статно. Советую больше не оголяться на сцене, вам идут строгие наряды. Только еще фигуру скорректировать надо, все равно полноватая она у вас».

А ведь только недавно в сети обсуждали броский макияж знаменитости, которой посоветовали отдавать предпочтение более сдержанным тонам, чем те, к которым она привыкла.