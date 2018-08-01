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Модели вышли на субботник: Башкирские красавицы вернулись с Этноподиума на Байкале
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Модели вышли на субботник: Башкирские красавицы вернулись с Этноподиума на Байкале 

ufa1.ru 44 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Этнодизайнер из Башкирии и ее работы на наших красавицах
Буквально вчера, красавицы из модельного агентства Мисс Башкортостан вернулись с Этноподиума на Байкале, который собрал лучших дизайнеров народных костюмов из разных стран СНГ и регионов России. Свои работы показали представители Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Крыма, Татарстана, Башкирии и многие другие.
Нашу республику представляла дизайнер Альбина Жерлицына и модели агенства «Мисс Башкортостан», которые поразили зрителей своей красотой, обаянием и, конечно же, красивыми традиционными нарядами, за что были награждены почетными грамотами.
А еще, участники Этноподиума вышли на экологический субботник, очистив некоторую побережья Байкала от мусора.
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