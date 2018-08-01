Модели вышли на субботник: Башкирские красавицы вернулись с Этноподиума на Байкале

Этнодизайнер из Башкирии и ее работы на наших красавицах

Буквально вчера, красавицы из модельного агентства Мисс Башкортостан вернулись с Этноподиума на Байкале, который собрал лучших дизайнеров народных костюмов из разных стран СНГ и регионов России. Свои работы показали представители Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Крыма, Татарстана, Башкирии и многие другие.

Нашу республику представляла дизайнер Альбина Жерлицына и модели агенства «Мисс Башкортостан», которые поразили зрителей своей красотой, обаянием и, конечно же, красивыми традиционными нарядами, за что были награждены почетными грамотами.

А еще, участники Этноподиума вышли на экологический субботник, очистив некоторую побережья Байкала от мусора.