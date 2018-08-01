Ещё
Где юбка? Джей Ло вышла в свет в одной рубашке и сапогах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Где юбка? Джей Ло вышла в свет в одной рубашке и сапогах 

WDay.ru 37 минут назад
Фото: WDay.ru
Похоже, она копирует стиль Ким Кардашьян.
Дженнифер Лопес в последнее время довольно сильно поправилась. Но певицу это абсолютно не смущает. Недавно она показала потолстевшие ноги в обтягивающих пудровых лосинах, а сейчас и вовсе решила полностью их обнажить. На передачу в Нью-Йорке она пришла в одной мужской белой рубашке и устрашающего вида джинсовых ботфортах.
Образ, конечно, получился не самым удачным. Бедра Дженнифер кажутся еще объемнее, чем на самом деле. Да и сапоги выглядят нелепо — подобная модель вообще вряд ли кому-то идет.
Кроме того, модные критики уже обвинили Лопес во вторичности, вспомнив, что когда-то такой образ вовсю эксплуатировала Арина Гранде, появляясь в белых рубашках и ботфортах и на концертах, и на светских раутах, и просто на прогулке.
А нам кажется, что такой стиль Джей Ло позаимствовала у Ким Кардашьян. Ведь именно подобные суперобъемные ботфорты — любимая обувь звезды реалити. Да и такой ненужный, на ее взгляд, предмет гардероба, как юбка, Ким вечно игнорирует.
Ариана Гранде
Ким Кардашьян
Интересно, что думает по поводу такого смелого аутфита звезды ее жених, Алекс Родригес? Кстати, недавно ходили слухи, что пара уже тайно обвенчалась в Лас-Вегасе. Но на этом самом шоу, куда Дженнифер пришла в таком виде, она эти домыслы опровергла. Что ж, будем ждать пышной свадьбы и надеяться, что туда будущая невеста все же не забудет надеть юбку и сменит жуткие сапоги на красивые «лодочки» на шпильке.
Как менялся стиль Джей Ло за время ее звездной карьеры
1992 год  1994 год  1995 год  1995 год  1995 год  1997 год  1998 год  1998 год  1998 год  1999 год  2000 год  2001 год  2001 год  2002 год  2002 год  2003 год  2003 год  2004 год  2004 год  2005 год  2005 год  2006 год  2007 год  2007 год  2007 год  2014 год  2014 год  2014 год  2015 год  2015 год  2017 год  2018 год  2018 год  У Дженнифер Лопес исчезла грудь
Спасательный круг: 10 звезд с обвисшим животом
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Ким Кардашьян показала самый неудачный образ этого лета Аврил Лавин удивила новым сексуальным имиджем Опять промах: Кэти Холмс в шлепках и мужских штанах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак2
Наболело: «Платит только за себя, а мне — шиш!»5
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами17
Снимок Малиновской топлес удивил фанатов6
Жена велела — сделал обрезание: звезды под каблуком41
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:33
Дочь Веры Брежневой показала осиную талию
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение