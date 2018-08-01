Где юбка? Джей Ло вышла в свет в одной рубашке и сапогах

Дженнифер Лопес в последнее время довольно сильно поправилась. Но певицу это абсолютно не смущает. Недавно она показала потолстевшие ноги в обтягивающих пудровых лосинах, а сейчас и вовсе решила полностью их обнажить. На передачу в Нью-Йорке она пришла в одной мужской белой рубашке и устрашающего вида джинсовых ботфортах.

Образ, конечно, получился не самым удачным. Бедра Дженнифер кажутся еще объемнее, чем на самом деле. Да и сапоги выглядят нелепо — подобная модель вообще вряд ли кому-то идет.

Кроме того, модные критики уже обвинили Лопес во вторичности, вспомнив, что когда-то такой образ вовсю эксплуатировала Арина Гранде, появляясь в белых рубашках и ботфортах и на концертах, и на светских раутах, и просто на прогулке.

А нам кажется, что такой стиль Джей Ло позаимствовала у Ким Кардашьян. Ведь именно подобные суперобъемные ботфорты — любимая обувь звезды реалити. Да и такой ненужный, на ее взгляд, предмет гардероба, как юбка, Ким вечно игнорирует.

Ариана Гранде

Ким Кардашьян

Интересно, что думает по поводу такого смелого аутфита звезды ее жених, Алекс Родригес ? Кстати, недавно ходили слухи, что пара уже тайно обвенчалась в Лас-Вегасе. Но на этом самом шоу, куда Дженнифер пришла в таком виде, она эти домыслы опровергла. Что ж, будем ждать пышной свадьбы и надеяться, что туда будущая невеста все же не забудет надеть юбку и сменит жуткие сапоги на красивые «лодочки» на шпильке.

Как менялся стиль Джей Ло за время ее звездной карьеры

1992 год 1994 год 1995 год 1995 год 1995 год 1997 год 1998 год 1998 год 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2001 год 2002 год 2002 год 2003 год 2003 год 2004 год 2004 год 2005 год 2005 год 2006 год 2007 год 2007 год 2007 год 2014 год 2014 год 2014 год 2015 год 2015 год 2017 год 2018 год 2018 год У Дженнифер Лопес исчезла грудь

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