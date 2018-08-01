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Ягодное ассорти станет частью арктической моды
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Ягодное ассорти станет частью арктической моды 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Недавно объявленное для дизайнеров и модельеров творческое состязание «Ямал — центр арктической моды» уже открывает новые имена рукодельниц. Йннане Лапсуй из Салехарда вошла в первую тройку заявительниц, которых зачислили на конкурс автоматически. Корреспондент «Красного Севера» побывал в гостях у мастерицы и узнал, чем она хочет поразить модную индустрию.
Йннане Лапсуй — 33 года. Все в ее мастерской говорит о том, что хозяйка — человек неординарный. Маленькая комната наполнена ее творениями и фантазиями, остается только крутить головой и рассматривать детали. В левом углу — черный манекен, задрапированный ярко-голубой тканью. На столе разложены стеки, ножички, крючки рядом с разноцветными шариками — заготовками будущих украшений.
Одна стена — в объемных розовых цветах из бумаги. Под потолком покачиваются два мобиля с бабочками, переливается привязанный к люстре компьютерный диск. В этот нежный «ландшафт» сама Йннане вписывается идеально: дерзкая челка, очки в тонкой золотой оправе, полупрозрачная розовая накидка с широкими рукавами, не скрывающая на левой руке яркую татуировку в память о любимой группе Linkin Park…
С детства Йннане нравилось творить. Окончила училище культуры и искусства имени Л. Лапцуя, с дипломом дизайнера быстро нашла работу, самостоятельно освоила компьютерную графику. Просидев несколько лет за монитором, девушка поняла, что хочет делать что-то руками. И началось!
Сначала Йннане взялась за кисть: любимые краски — акрил, любимое сочетание цветов — кислотно-зеленый и черный. Потом увлекалась пайетками и бисероплетением, а по-настоящему нашла себя в полимерной глине.
— Я думаю, что человек творит, когда душа просит делать что-то. Без этого никак. Мне все было интересно, но как-то не затягивало. Вышивать получилось — всё, история окончена, идем дальше, — рассказывает Йннане. — В сентябре 2014 года я увидела картинки с поделками из полимерной глины. Вещицы выглядели просто нереально, но желание сделать это самой пересилило.
Попробовала — понравилось. Больше месяца набиралась опыта. Всему училась в интернете.
— В отличие от других материалов, — признется девушка, — глина универсальна, из нее можно делать все. А еще с ней приятно работать, она ведь мягкая, как пластилин. Начинала с простых форм, повторяла то, что видела на картинках. Теперь сама придумываю, во время работы в голове куча мыслей.
Особенно понравилось Йннане лепить ягодки. В любимчиках у нее северные «красавицы»: морошка, брусника и голубика. Все делает вручную, мороки очень много. Иногда дизайнер засиживается до глубокой ночи. Например, для морошки сначала нужно маленькие шарики накатать, чашелистик сделать, штифт поставить, залить его жидкой полимерной глиной, а потом запечь и залакировать. Но такой труд не проходит зря: ягодки Йннане сочные, спелые, яркие, как настоящие!
Иногда Йннане лепит на заказ. Клиенты — чаще всего жители Ямала, но недавно парень из Израиля заказал кулон с тематикой по компьютерной игре. В планах дизайнера — расширить ассортимент за счет сувениров с тематикой Севера.
— Хочу развиваться сама. Хочу чтобы развивался наш округ, чтобы люди по всей стране знали, что на Ямале не только по кости и дереву режут, но и делают ягоды. И в этом я хочу найти свою нишу, — увлеченно рассказывает собеседница.
За два с половиной года хобби стало для девушки делом жизни.
— Поделки из полимерной глины — и для души, и мой маленький бизнес, — подчеркивает Йннане. — Когда работала дизайнером, нервы только тратила, а глина дала мне спокойствие, которое я так искала. Я понимаю, что творчество — часть моей души, то, что я создаю, отражает мои мысли и мировоззрение. Хочется сделать все красиво и всех красивыми.
Добавим, всероссийский конкурс «Ямал — центр арктической моды» проводится для начинающих дизайнеров, мастеров национальных костюмов и всех, кто стремится открыть свое дело в модной индустрии. Прием заявок стартовал в июле и продлится до конца августа. По решению организаторов первые три дизайнера, заявившиеся на конкурс, автоматически прошли отбор. Кроме Йннане Лапсуй, это Галина Яптик и Клавдия Аверьянова. Среди главных призов: грант на создание коллекции, место в московском или питерском торговом центре, участие в неделе моды.
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