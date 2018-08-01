В тренде: обувь на массивной подошве 

Лоферы
Больше гранжа, больше! Классические лоферы теперь обязательно должны быть украшены массивной резной подошвой, можно даже несколько цветов. Помните гриндерсы? Вот такая подошва должна красоваться на ваших туфельках в этом году.
Кеды
Пересматривают коды даже старожилы рынка обуви: Converse и Calvin Klein Jeans подарили простым кедам новую жизнь, добавив им платформу. Теперь на каждом втором посте в Instagram мы видим аутфиты с кедами на платформе. И нам нравятся такие луки!
Ботинки
Если каждый второй пост посвящен кедам на платформе, то каждый первый — ботинкам. И безоговорочным лидером здесь, конечно, является Dr. Martens. В какой-то момент обувь этого бренда всем изрядно надоела, но одно маленькое изменение — и они снова на пике популярности. А изменилась подошва — она стала больше и грубее. Теперь it-girls носят свои романтичные и легкие платья только с грубыми ботинками на шнурке, создавая новые тренды.
Оксфорды
Если задумывались о стиле преппи в предверии осенне-зимнего сезона, не проходите мимо оксфордов — такие всегда нужны в любом гардеробе. Только на этот раз пусть это будет обувь на резной подошве. Так ведь намного веселее!
Кроссовки
Ну, и конечно, нельзя обделить вниманием главных заводил нового тренда. Кроссовки! Оставьте Balenciaga тем, кто еще с ними не наигрался, и отправляйтесь на поиски уникальных моделей. Мы нашли такую у Jog Dog и собираемся носить весь следующий сезон!