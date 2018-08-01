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В тренде: обувь на массивной подошве
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В тренде: обувь на массивной подошве 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Лоферы
Больше гранжа, больше! Классические лоферы теперь обязательно должны быть украшены массивной резной подошвой, можно даже несколько цветов. Помните гриндерсы? Вот такая подошва должна красоваться на ваших туфельках в этом году.
Кеды
Пересматривают коды даже старожилы рынка обуви: Converse и Calvin Klein Jeans подарили простым кедам новую жизнь, добавив им платформу. Теперь на каждом втором посте в Instagram мы видим аутфиты с кедами на платформе. И нам нравятся такие луки!
Ботинки
Если каждый второй пост посвящен кедам на платформе, то каждый первый — ботинкам. И безоговорочным лидером здесь, конечно, является Dr. Martens. В какой-то момент обувь этого бренда всем изрядно надоела, но одно маленькое изменение — и они снова на пике популярности. А изменилась подошва — она стала больше и грубее. Теперь it-girls носят свои романтичные и легкие платья только с грубыми ботинками на шнурке, создавая новые тренды.
Оксфорды
Если задумывались о стиле преппи в предверии осенне-зимнего сезона, не проходите мимо оксфордов — такие всегда нужны в любом гардеробе. Только на этот раз пусть это будет обувь на резной подошве. Так ведь намного веселее!
Кроссовки
Ну, и конечно, нельзя обделить вниманием главных заводил нового тренда. Кроссовки! Оставьте Balenciaga тем, кто еще с ними не наигрался, и отправляйтесь на поиски уникальных моделей. Мы нашли такую у Jog Dog и собираемся носить весь следующий сезон!
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