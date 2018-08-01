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Кайли Дженнер выпустила фильтр для фото в Instagram
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Кайли Дженнер выпустила фильтр для фото в Instagram 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер всего 20 лет, а она уже не только успела стать мамой и обрести мировую популярность, но и сколотила состояние, которое оценивается в 900 миллионов долларов. Останавливаться на достигнутом она не собирается и продолжает покорять мир бизнеса. Как сообщают западные СМИ, телезвезда, украсившая обложку нового номера журнала Forbes, запустила свой собственный фильтр для лица в Instagram. Но, конечно, не развлечения ради, а для продвижения бренда своей косметики Kylie Cosmetics.
Кайли Дженнер
Начиная с сегодняшнего дня фолловеры звезды смогут виртуально примерить на своих губах помаду ее марки. При помощи фильтра можно будет «попробовать» семь самых известных оттенков помады Kylie Cosmetics. Помимо этого, фильтр сделает ресницы более темными, а лицо слегка растушует. Сама же звезда, к слову, недавно избавилась от филлеров и уменьшила свои губы, что и продемонстрировала в рекламе новой коллекции палеток и блесков для губ.
С того момента как Кайли выпустила собственную марку косметики, она начала активно использовать соцсети для ее продвижения. И за два года, что существует бренд, Кайли продала косметики на сумму более чем 630 миллионов долларов. Она не только стала самым богатым членом семьи Кардашьян-Дженнер, но и стала самой молодой участницей списка селфмейд-женщин, который опубликовал Forbes, за всю историю издания.
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Женский форум
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