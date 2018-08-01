Платья, обувь и украшения в 40 лет: как подобрать, чтобы выглядеть сексуально

Новая сексуальность — это сдержанность и умение грамотно подчеркнуть достоинства фигуры. Знание актуальных модных тенденций обязательно!

Платье в горошек

Иванка Трамп : платье Burberry, цена: 67 000 руб. ; туфли Jimmy Choo, цена: 36 000 руб. ; сумка Gucci, цена: 65 000 руб. ; очки Nina Ricci, цена: 18 000 руб. ; серьги Lizzie Fortunato, цена: 13 000 руб.

Этот игривый и немного легкомысленный принт снова на пике популярности. Несмотря на то, что горошек часто ассоциируется с наивностью, дизайнеры сходятся во мнении, что его может носить и принцесса Шарлотта, и Моника Беллуччи . Главное правило — остановиться на длине чуть выше или ниже колена и отказаться от рюшей и глубокого выреза.

Не стоит забывать об аксессуарах: серьгах-каплях и солнцезащитных очках в актуальной «кошачьей» оправе. К платью в горошек идеально подойдут черные замшевые или кожаные туфли-лодочки. Сумка с контрастными полосками станет динамичным дополнением.

Завершите образ кожаными туфлями от магазина Your BOX. Элегантные модели в сочетании с платьем в горошек подчеркнут вашу женственность и романтичное настроение.

Туфли Your BOX, 3 999 руб. со скидкой 40%, заказать: +7 (800) 700-86-79 Туфли Your BOX, 5 600 руб. со скидкой 20%, заказать: +7 (800) 700-86-79 Белый жакет

Кейт Миддлтон : жакет Marc Cain, цена: 22 000 руб. ; джинсы Polo Ralph Lauren, цена: 7 000 руб. ; лоферы Gucci, цена: 52 000 руб. ; часы Bering, цена: 13 000 руб. ; серьги Sokolov, цена: 2 490 руб.

Эксперт моды Эвелина Хромченко включила этот предмет гардероба в список обязательных покупок стильной женщины. Светлый однобортный жакет действительно незаменим: он отлично впишется и в деловой стиль, и в повседневный. Выигрышная комбинация: примерить его с черными джинсами или узкими брюками. Хочется добаваить нотку сексуальности? Надеваем жакет на голое тело или поверх топа в бельевом стиле.

Аксессуары, украшения и обувь могут быть в единой серебристой гамме: наручные часы на стальном ремешке, лоферы на устойчивом каблуке из металлизированной кожи и минималистичные серьги с жемчугом.

Корсетные топы от Michal Negrin будут смотреться с белым жакетом весьма экстравагантно. Модели имеют вырез-сердечко, декорированный нежным кружевом, цветочные узоры украшены сверкающими кристаллами Swarovski.

Топ «Йорк» бирюзовый, от 25 150 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92 Топ «Йорк», айвори, от 25 150 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92 Объемный топ Марион Котийяр: топ Sea, цена: 12 000 руб. ; юбка Marni, цена: 19 000 руб. ; туфли Aquazurra, цена: 30 000 руб. ; браслет Fendi, цена: 15 000 руб. ; сумка Chloe, цена: 80 000 руб.

Гипертрофированные формы, искусство оригами, оптические иллюзии — все это новые приемы, которые активно осваивают Sacai, Dior и Kenzo. Идти в ногу со временем не так сложно, как кажется на первый взгляд. Важно найти компромисс: например, присмотреться к лаконичному топу или блузке с объемными рукавами.

Черный топ не будет выглядеть слишком драматично, но в то же время продемонстриует отличное чувство стиля. К тому же его легко усмирит юбка с крупным флористическим принтом и босоножки с изящными узкими ремешками. Браслет и сумка с ручкой-кольцом станут геометрическим лейтмотивом всего образа.

Трендовый топ с объемными рукавами вы найдете в магазине одежды Ianis Chamalidy. Эти модели оригинальных расцветок будут удачно смотреться как на прогулке, так и в офисе.

Топ Ianis Chamalidy​, от 18 000 руб., заказать: +7 (800) 555-00-36 Топ Ianis Chamalidy​, от 17 200 руб., заказать: +7 (800) 555-00-36 Юбка-карандаш

Меган Маркл: пуловер Agnona, цена: 30 000 руб. ; тренч MICHAEL Michael Kors, цена: 22 000 руб. ; юбка N21, цена: 20 000 руб. ; сумка Christina Ryss, цена: 12 000 руб. ; часы Bulova, цена: 30 000 руб. ; туфли Jimmy Choo, цена: 30 000 руб.

Что может быть соблазнительнее и в то же время элегантнее, чем юбка-карандаш? Именно эта деталь гардероба стала визитной карточкой Анджелины Джоли и Меган Маркл. Желательно брать модель глубокого оттенка: винного или темно-оливкового.

Укороченный тренч и светлый пуловер добавят образу контрастности и визуально освежат цвет лица. Что касается аксессуаров, то выбор можно остановить на классических наручных часах и строгой сумке.

Элегантную юбку-карандаш рекомендуем сочетать со светлым свитшотом от дизайнера Маши Горячевой. Такой образ отлично подойдет для офиса и прогулки по городу прохладным вечером.

Свитшот «Миллениум», от 2 900 руб., заказать: +7 (917) 105-04-06 Свитшот «Миллениум», от 3 490 руб., заказать: +7 (917) 105-04-06 Платье пастельного оттенка

Кейт Миддлтон: платье Lanvin, цена: 80 000 руб. ; клатч Jimmy Choo, цена: 50 000 руб. ; туфли Gianvito Rossi, цена: 44 000 руб. ; кольцо H&M, цена: 999 руб. ; шляпка Philip Treacy, цена: 40 000 руб.

Выигрышно и не вульгарно будет смотреться образ, полностью выдержанный в пастельной гамме: нюдовое миди-платье с длинным рукавом, туфли на устойчивом каблуке и клатч кофейного оттенка.

Кстати, торжественное мероприятие — прекрасный повод, чтобы надеть дизайнерскую шляпку. Важно избегать кричащего декора (обилия стразов и перьев) и слишком ярких оттенков (фуксии, салатового, оранжевого). А вот от обилия украшений лучше отказаться и выбрать красноречивое кольцо (с крупным драгоценным камнем или кристаллом).

Для создания нюдового образа подберите лаконичные бежевые туфли в магазине El Tempo. Туфли выполнены из натуральной кожи, имеют устойчивый каблук и удобны для долгой ходьбы.

Туфли кожаные El Tempo, от 5 990 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04 Туфли кожаные El Tempo, от 2 990 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04 Больше модных секретов для стильных дам 40+:

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