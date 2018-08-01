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Мужчинам станет легче распознавать силиконовую грудь
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Мужчинам станет легче распознавать силиконовую грудь 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Кадр из видео на YouTube
Китайский технический дизайнер Наоми Ву (Naomi Wu) создала корсет, подсвечивающий силиконовые импланты в груди. Видео с демонстрацией изобретения появилось в YouTube во вторник, 31 июля.
По словам дизайнера, в корсет встроены волоконно-оптические кабели, которые соприкасаются с силиконовой грудью, а специальный прозрачный материал преломляет свет и подсвечивает ее.
Наоми Ву славится разработками в сфере 3D-печати и изготавливает высокотехнологичную одежду для женщин. Так, в 2017 году она представила процесс печати бюстгальтера на 3D-принтере.
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