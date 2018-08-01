Кендалл Дженнер без ума от огненных босоножек Prada

Минувшим вечером Кендалл Дженнер приехала на своем «Феррари» в студию в Калабасасе, где проходили съемки интервью для реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Выйдя из элитного автомобиля, модель продефилировала перед папарацци, продемонстрировав свои новые босоножки от Prada.

Фотография: Legion-Media Кендалл Дженнер

«Огненные» открытые туфли за тысячу долларов так понравились модели, что она сначала опубликовала их ленте в Инстаграм, а потом ещё добавила фото в «сториз».

К обуви 22-летняя звезда подобрала, как назвали поклонники, «странный» наряд: широкие прямые джинсы и обтягивающую спортивную футболку от Adidas.

Напомним, что Кендалл осталась единственной сестрой Кардашьян-Дженнер, у которой нет детей. И если она активно занимается своей карьерой, то её младшая сестра Кайли — спортом. После рождения ребенка она полюбила тренировки в зале и теперь хочет похудеть, как это сделала Ким и Кендалл.