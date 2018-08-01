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Кендалл Дженнер без ума от огненных босоножек Prada
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Кендалл Дженнер без ума от огненных босоножек Prada 

Журнал ОК! 2 часа назад
Минувшим вечером Кендалл Дженнер приехала на своем «Феррари» в студию в Калабасасе, где проходили съемки интервью для реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Выйдя из элитного автомобиля, модель продефилировала перед папарацци, продемонстрировав свои новые босоножки от Prada.
Фотография: Legion-Media Кендалл Дженнер
«Огненные» открытые туфли за тысячу долларов так понравились модели, что она сначала опубликовала их ленте в Инстаграм, а потом ещё добавила фото в «сториз».
К обуви 22-летняя звезда подобрала, как назвали поклонники, «странный» наряд: широкие прямые джинсы и обтягивающую спортивную футболку от Adidas.
Напомним, что Кендалл осталась единственной сестрой Кардашьян-Дженнер, у которой нет детей. И если она активно занимается своей карьерой, то её младшая сестра Кайли — спортом. После рождения ребенка она полюбила тренировки в зале и теперь хочет похудеть, как это сделала Ким и Кендалл.
Как тренируются Ким и Кортни Кардашьян, чтобы получить упругие формы
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