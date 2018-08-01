Волочкова явилась в храм в вечернем платье

Недавно Анастасия Волочкова вернулась в столицу из небольшого отпуска. Об этом пользователи соцсетей узнали благодаря постам на ее странице в «Инстаграме». Один из выходных артистка провела, наслаждаясь домашним уютом, а потом решила прогуляться по городу.

«Помолилась о вас. Добра вам и любви», — подписала она фотографию, на которой позирует на фоне храма Святой Матроны Московской. Однако в комментариях некоторые фолловеры раскритиковали неподходящий к такому случаю наряд балерины — длинное облегающее платье с открытыми руками и декольте.