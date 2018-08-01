Звезды, которые не носят нижнее белье (и им нормально)

Эмили Ратажковски

Эмили в принципе редко одевается, поэтому отсутствие нижнего белья ее поклонников шокирует меньше всего. Да и вообще в последнее время модель играет по-крупному и интригует не только голой грудью, но и, например, внезапной свадьбой.

Белла Хадид и мода — слова-синонимы. А вот с нижним бельем у младшей из сестер Хадид отношения пока складываются не лучшим образом. Модель пренебрегает лишней одеждой насколько это возможно. Но при этом все равно всегда остается на стиле. И как ей только это удается?

Не так давно мы уже писали о том, что Пэрис Джексон любит загорать топлес. Но выяснились и новые детали. Оказывается, начинающая актриса и певица еще и на публике не стесняется появляться без бюстгальтера. Дочь Короля поп-музыки уверена, что имеет право выглядеть, как ей заблагорассудится. И никто ей в этом не указ.

Говорят, что именно Кендалл задала моду на смелые выходы в свет без нижнего белья. У модели аккуратная грудь, поэтому Кенни уверена, что в прозрачной одежде она смотрится не вульгарно, а очень даже стильно, провокационно и дерзко. Надеемся, модель догадалась усилить охрану, а то ведь в таком виде тусоваться в ночных клубах довольно опасно.

В свои 49 Дженнифер Энистон не стесняется демонстрировать грудь. Формам актрисы могут позавидовать не только многие ее звездные ровесницы, но и девушки помладше. А еще немного эротики — это всегда повод оказаться на страницах СМИ. Дженнифер прекрасно это понимает и умело пользуется.