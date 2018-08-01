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Кайли Дженнер показала сексуальное фото из ванной
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Кайли Дженнер показала сексуальное фото из ванной 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Кайли Дженнер 10 августа Кайли Дженнер отметит свой 21-й день рождения. По всей видимости, молодая мама уже начала готовиться к торжеству. В преддверии праздника она опубликовала в Instagram снимок, на котором она сидит в ванне в чулках, черном нижнем белье и ярко-розовом пеньюаре. Кадр сделал фотографБрэндан Форбс, который ранее уже сотрудничал с Дженнер.
Весь месяц у меня праздничное настроение… Не могу дождаться выхода этой специальной коллекции для@kyliecosmetics которая появится в продаже 6 августа, — подписала кадр звезда реалити-шоу.
Кайли также показала поклонникам в сети и саму коллекцию, в нее вошла палетка ярких теней, голубая, фиолетовая, желтая, оранжевая и белые помады, жидкие матовые помады, хайлайтеры и жидкие тени.
Кендалл и Кайли Дженнер
bday reveal happening now on my stories 💗 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 31, 2018 at 4:14pm PDT
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