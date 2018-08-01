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Королева сердец: вещи в стиле принцессы Дианы — самые модные находки сезона
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Королева сердец: вещи в стиле принцессы Дианы — самые модные находки сезона 

Grazia 43 минуты назад
Фото: Grazia
Мода на ретро, феминизм «из 80-х», костюмы с выраженной линией плеч и вещи «из маминого шкафа» сделала свое дело — на обложках мирового глянца появились модели, одетые почти как принцесса Диана. И если еще недавно нам казалось, что это забавная прихоть, тренд, который вот-вот станет архивным, то сейчас мы вынуждены констатировать — стиль Королевы сердец снова в моде.
Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить весенне-летнюю коллекцию Off-White, посвященную принцессе Уэльской. Создавая ее, Вирджил Абло не воспроизвел, а деконструировал стиль Дианы, тем не менее, знаменитые образы Леди Ди угадываются в каждом подиумном луке.
В новой коллекции Marques'Almeida тоже есть яркие цитаты, которые узнают все поклонники британской королевской семьи — например, похожий на классический красный комбинезон с черными лацканами и черными же пуговицами.
Переосмысленные клубные пиджаки, как у Versace, например, могут иметь сто и один нейтральный референс, но в этом сезоне ассоциируются только с легендарной принцессой Уэльской. Носите такие с высокими укладками, плиссированными юбками и туфлями на каблуке-рюмочке.
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