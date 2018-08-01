«Этноподиум на Байкале». Неделя моды и мастерства прошла на берегу озера

Участниками недели этнической моды на Байкале стали более 150 человек из России, Казахстана, Киргизии и Монголии. Из них в конкурсе дизайнеров соревновались 35 человек. Кроме того, на фестивале работали около 40 манекенщиц из Иркутска, Бурятии и Башкортостана. Помимо конкурса дизайнеров проходили мастер-классы по росписи матрешки, ткачеству, изготовлению брошей из бисера умельцев из Союза мастеров народного искусства «Оникс». Также состоялась акция по созданию панно «Байкальская мозаика» в технике батика и свободной росписи по ткани под руководством художника Оксаны Рыбчинской.

Погружение в другой мир «Наш фестиваль наглядно продемонстрировал, как традиционная культура питает современную моду. Современная мода постоянно черпает идеи из этого источника. Причём многонациональная культура народов России является одной из самых востребованных среди современных дизайнеров. Популярность нашего конкурса и его достаточно высокий уровень конкурсантов, участие в фестивале мэтров — все это вносит определённый вклад с сохранение традиционной культуры», — отметила президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров Роза Халтуева.

Гран-при конкурса фестиваля завоевала молодой дизайнер из Республики Крым Низе Эрмишах, которая уже второй раз принимала участие в профессиональном состязании. Она представила на фестивале коллекцию «Заман», выполненную в черно-серой гамме с красными цветовыми акцентами.

«В основе моей коллекции соединение национальный костюм крымских татар и русского конструктивизма начала XX века. Однако модели вполне функциональны и принадлежат к модному сейчас направлению неофольклора, ведь я использую в них современные цветовые решения и ткани», — рассказала Низе Эрмишах.

«Этноподиум на Байкале» она назвала полным отрывом от жизни и погружением в другой мир. Особенно её впечатлило путешествие на Ольхон, она считает, что это место, где можно почувствовать энергию космоса. И конечно, Низе Эрмишах, вдохновило общение с потрясающими дизайнерами — экспертами и конкурсантами.

«За неделю, которая вмещала по ощущениям несколько месяцев, мы познакомились и подружились. Фестиваль зарядил меня на 100%, появились серьезные цели на ближайшее время», — поделилась она.

Модный Байкал

Работы конкурсантов оценивало авторитетное жюри. Его бессменный председатель — московский историк моды, художник-модельер, академик Академии имиджелогии, доктор исторических наук Лидия Соколова-Сербская, а постоянной участник — известный московский модельер Елена Шипилова . В этом году звёздный состав экспертов пополнили Айдархан Калиев — постоянный участник Миланской недели и других европейских и азиатских недель моды, кандидат наук, доцент искусствоведения, автор свыше 60 имиджевых и сезонных коллекций, организатор казахской недели моды ASPARA Fashion Week, а также известный в России собиратель и исследователь русского народного костюма, член Союза художников России и Международной федерации художников, член Русского географического общества Сергей Глебушкин . Кроме этого в жюри вошли известный дизайнер из Татарстана Султан Салиев и киргизский кутюрье Татьяна Воротникова

Как отметила Лидия Соколова-Сербская, уровень участников фестиваля растёт с каждым годом, и это видно не только на примере новых конкурсантов. Заметно прогрессируют и те дизайнеры, которые уже не первый раз приезжают на байкальский «Этноподиум». К примеру, та же Низе Эрмишах, которая в 2015 году уже участвовала в фестивале. Тогда она получила конструктивные советы от экспертов и сейчас, по мнению председателя жюри, представила прекрасную коллекцию очень высокого уровня.

Главным событие «Этноподиума» стал гала-показ, который состоялся 21 июля на Байкале и 23 июля в Иркутске. Своё творчество здесь представили приглашенные эксперты и обладатель Гран-при. Сначала, пять этнографических русских народных костюмов из своего собрания, в которое входит более 300 нарядов, показал Сергей Глебушкин. Потом коллекцию «17», посвящённую гибели царской семьи, представила модельер Елена Шипилова. После этого, безупречные образы из коллекции «Я помню чудное мгновенье» показал дизайнер Султан Салиев. Показ Айдархана Калиева, который представил несколько своих коллекций, заворожил пестротой Востока и практичностью стиля «неофольклор», в котором и творит маэстро. Восточную сказку продолжила коллекция президента Ассоциации ремесленников Казахстана Айжан Бейкулова «Когда казахи были мореплавателями». Её яркие образы из цветного войлока и оригинальных аксессуаров были одновременно фантастичны и современны. Войлочную феерию подхватили основатель экологической деревни казахский художник Кулян Жангутты с коллекцией «Вечные горы» и профессор Казахской национальной академии искусств Сауле Бапанова со своими «Дочерями номадов».

Организаторы сообщили, что следующий «Этноподиум» состоится летом 2019 года.