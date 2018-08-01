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Псковская «Славянка» поучаствует в Международной выставке легкой промышленности BelTexIndustry
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Псковская «Славянка» поучаствует в Международной выставке легкой промышленности BelTexIndustry 

Псковская губерния 1 час назад
Псковская фабрика «Славянка» готовится выступать на очередном сезоне Международной выставки легкой промышленности BelTexIndustry, которая состоится в столице Белоруссии 2-5 октября 2018 года, сообщает «РИА Moda». Свое участие подтвердили известные и успешные игроки рынка: «Алюм», Барановичская обувная фабрика, «Сим-трикотаж», «Текстильпромторг», «Полинушка», «Ярилина» и другие. Компании собираются, чтобы продемонстрировать и обсудить ткани, швейные и трикотажные изделия, головные уборы, текстиль для дома, изделия из меха, белье, галантерею, обувь и комплектующие для ее производства, фурнитуру, швейные машины и оборудование. В рамках выставки BelTexIndustry-2018 также пройдет ежесезонный салон обуви ExpoShoes для оптовых покупателей. Представители популярных торговых сетей и индивидуальные предприниматели представят свои актуальные коллекции обуви, галантереи и аксессуаров сезона 18/19. На ExpoShoes будут представлены как отечественные, так и зарубежные торговые марки.
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