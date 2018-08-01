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Меган Фокс снялась в рекламе новой коллекции нижнего белья Frederick’s of Hollywood
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Меган Фокс снялась в рекламе новой коллекции нижнего белья Frederick’s of Hollywood 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Хотя Меган Фокс уже почти нельзя увидеть на экране, звезда «Трансформеров» и одна из самых сексуальных актрис Голливуда все еще часто принимает участие в различных фотосессиях и рекламных кампаниях. Недавно актриса снялась для линии нижнего белья Frederick’s of Hollywood. С этой компанией Меган сотрудничает уже не в первый раз.
С 2016 года Фокс не только является лицом бренда, но и выступает в качестве соавтора коллекций, а также совладельца компании. В своем Instagram и на официальной страничке бренда Фокс делится первыми кадрами из новой рекламной фотосессии, на которых она запечатлена в откровенных и сексуальных изделиях Frederick’s of Hollywood. Поклонники актрисы оценили ее прекрасную фигуру, а ведь у 32-летней Меган есть трое детей. Недавно она снялась в фильме Джеймса Франко «Зеровилль», а в 2019 можно будет не только посмотреть на Фокс, но и услышать ее — актриса озвучивает одного из персонажей мультфильма «Ная: Легенда о Золотом Дельфине».
#BTS 📷 by @andylecompte from my upcoming collection with @fredericks_hollywood
Публикация от Megan Fox (@meganfox)
30 Июл 2018 в 2:49 PDT  Start the week in sexy lingerie ✨ #flauntfredericks
Публикация от Frederick's of Hollywood (@fredericks_hollywood)
30 Июл 2018 в 12:57 PDT  Radiate bohemian vibes with flirty intimates from Megan Fox's collection #flauntfredericks
Публикация от Frederick's of Hollywood (@fredericks_hollywood)
26 Июл 2018 в 2:40 PDT  попкорнnews
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