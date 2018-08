Меган Фокс снялась в рекламе новой коллекции нижнего белья Frederick’s of Hollywood

Хотя Меган Фокс уже почти нельзя увидеть на экране, звезда «Трансформеров» и одна из самых сексуальных актрис Голливуда все еще часто принимает участие в различных фотосессиях и рекламных кампаниях. Недавно актриса снялась для линии нижнего белья Frederick’s of Hollywood. С этой компанией Меган сотрудничает уже не в первый раз.

С 2016 года Фокс не только является лицом бренда, но и выступает в качестве соавтора коллекций, а также совладельца компании. В своем Instagram и на официальной страничке бренда Фокс делится первыми кадрами из новой рекламной фотосессии, на которых она запечатлена в откровенных и сексуальных изделиях Frederick’s of Hollywood. Поклонники актрисы оценили ее прекрасную фигуру, а ведь у 32-летней Меган есть трое детей. Недавно она снялась в фильме Джеймса Франко «Зеровилль», а в 2019 можно будет не только посмотреть на Фокс, но и услышать ее — актриса озвучивает одного из персонажей мультфильма «Ная: Легенда о Золотом Дельфине».

