С чем носить кожаное платье 

С высокими сапогами
Платье миди всегда смотрится особенно стильно с высокими сапогами. Даже если это модель из кожи. Такую комбинацию демонстрирует на своей показе Виктория Бэкхем. Поэтому все поклонники стиля Виктории знают, с чего начать строить свой осенний гардероб.
С бомбимом и кроссовками
Носить платья с кроссовками не только можно, но и нужно. А если еще и добавить бомбер с ярким принтом и колготки, то получится очень интересный и необычный лук. Такой попробовала собрать стилист Вероника Хейлбрюннер. А ее вкусу можно доверять!
Рыжий/ коричневый
А что мы все о черном платье, когда модели из рыжей кожи выглядят ничуть не хуже. Оригинальные решения демонстрирует бренд Tod's. Дизайнеры предлагают носить элегантное кожаное платье с сапогами из коричневой замши в сборку и сумкой в тон.
С ярким блейзером
Платью-бодикон идеальную пару составит жакет или блейзер с принтом. Из обуви подойдут ботильоны-носки, а модные очки и украшения завершат лук.
На выход
Элизабет Олсен выбрала кожаное платье с объемными рукавами в стиле 80-х для одного из ивентов в Голливуде. Девушка выглядела шикарно, а помогли завершить образ ей стильные лодочки и зачесанные назад волосы.