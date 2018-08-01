С чем носить кожаное платье

С высокими сапогами

Платье миди всегда смотрится особенно стильно с высокими сапогами. Даже если это модель из кожи. Такую комбинацию демонстрирует на своей показе Виктория Бэкхем . Поэтому все поклонники стиля Виктории знают, с чего начать строить свой осенний гардероб.

С бомбимом и кроссовками

Носить платья с кроссовками не только можно, но и нужно. А если еще и добавить бомбер с ярким принтом и колготки, то получится очень интересный и необычный лук. Такой попробовала собрать стилист Вероника Хейлбрюннер. А ее вкусу можно доверять!

Рыжий/ коричневый

А что мы все о черном платье, когда модели из рыжей кожи выглядят ничуть не хуже. Оригинальные решения демонстрирует бренд Tod's. Дизайнеры предлагают носить элегантное кожаное платье с сапогами из коричневой замши в сборку и сумкой в тон.

С ярким блейзером

Платью-бодикон идеальную пару составит жакет или блейзер с принтом. Из обуви подойдут ботильоны-носки, а модные очки и украшения завершат лук.

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