5 модных образов для мужчины, которого бесят метросексуалы

Основа: удлиненная футболка или кофта

Главный секрет этого образа заключается в его расслабленности, легкой небрежности. Можно надеть удлиненную футболку, рубашку, толстовку или кардиган. При выборе брюк лучше остановиться на зауженных книзу моделях. Аутфит выдержан в спортивном стиле, поэтому поддерживаем его кроссовками, кедами либо эспадрильями. На что обратить внимание: следует учитывать пропорции — длину туловища, ног и рост. Этот прием идеально подходит высоким мужчинам — они свободны в выборе и могут составлять как контрастные образы, так и монохромные. При среднем росте лучше отдать предпочтение одной цветовой гамме и избегать вязаных кардиганов с рисунком и поясом. Образ с удлиненной футболкой и толстовкой дополните стильными и удобными кроссовками из замши, кожи и неопрена от магазина CORSOCOMO.

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Основа: чиносы

Чиносы — беспроигрышная альтернатива джинсам. В них не так жарко, как в плотной джинсе. А в отпуске, на море это совершенно незаменимая вещь. Чиносы идеально сочетаются с лоферами, мокасинами, кроссовками, кедами, эспадрильями. Дополнить их можно белоснежной (или любого другого цвета) футболкой без рисунка (это важно!) и джинсовкой, свитером крупной вязки или кардиганом. Чтобы придать образу больше динамики, подверните брюки. Кстати, ширина подворота имеет большое визуальное значение: чем ниже рост, тем уже должна быть полоска. На что обратить внимание: помните, что облегающие футболки даже при атлетической фигуре стоит оставить в воспоминаниях о далеких нулевых. Современная футболка имеет прямой крой и учитывает свободу облегания. Также стоит тщательно подойти к выбору горловины: если шея и комплекция позволяют, можно выбирать как V-образный вырез, так и закрытый, глухой вариант. Мужчинам крупной комплекции или с глубоко посаженной головой не подходит слишком высокая горловина — она укоротит шею и сделает верхнюю часть тела еще более массивной. Обратите внимание на такую, казалось бы, незначительную деталь брюк, как шлевки: если они приоткрыты, их нужно дополнить ремнем; если скрыты под одеждой — наличие ремня вовсе не обязательно. Мужчины, предпочитающие модные кардиганы, могут приобрести их в магазине Milano Moda. Модели серого и синего цвета на пуговицах выполнены из натуральной шерсти и хлопка.

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Кардиган HARMONT&BLAINE в Milano Moda,

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Основа: клетчатая или полосатая рубашка

Эти принты никогда не потеряют актуальности. Чтобы избежать сравнений с канадским лесорубом, стоит «успокоить» рубашку — например, добавить кожаный ремень коричневого цвета. Для завершения повседневного городского образа будут уместны спортивные аксессуары — рюкзак и кроссовки. На что обратить внимание: стоит отдельно упомянуть о размере клетки, ширине полоски и их контрастности. Чем ярче ваша внешность, тем сочнее должны быть оттенки и четче линии. Если ваш природный колорит довольно мягкий, то и сочетание рисунка выбирается ему под стать. От масштабов тела зависят также размер клетки и ширина полоски: чем крупнее черты лица и фигура, тем крупнее рисунок. К повседневному образу с рубашкой подберите кроссовки из натуральной кожи и текстиля от Milano Moda и удобный рюкзак GRIZZLY с анатомической спинкой под цвет джинсов.

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Рюкзак молодежный GRIZZLY,

от 2 878 руб., заказать: +7 (499) 703-45-56 Основа: джинсовая рубашка

Джинса всегда беспроигрышно смотрится в сочетании с коричневой замшей, кожей, заклепками и всевозможной металлической фурнитурой. Чтобы составить модный образ с джинсовой рубашкой, нужно лишь дополнить ее джинсами и замшевыми дезертами в сухую прохладную погоду и чиносами с кедами в теплое время года. Весьма удачно смотрятся многослойные комбинации: футболка, рубашка и верхняя одежда (джинсовка, бомбер, пиджак или кардиган). На что обратить внимание: главное, чтобы ваша джинсовая рубашка в сочетании с джинсами не создавала эффект пижамы. Сочетание черной и голубой джинсы будет смотреться гораздо выигрышнее монохромного голубого. К светлой джинсовой рубашке подойдут темно-синие слегка зауженные книзу джинсы от магазина Milano Moda.

Джинсы в Milano Moda,

от 15 900 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87 Джинсы TRAMAROSSA в Milano Moda,

от 21 600 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87 Основа: блейзер

Сочетать такую привычную для мужского гардероба вещь, как пиджак, довольно просто, если учитывать несколько важных моментов. Сразу подчеркнем, что пиджак от костюмной пары не подходит для создания образов с джинсами, так как имеет классический крой. Тут нужен блейзер — у него более спортивный крой (однобортный приталенный пиджак с одной, двумя или тремя пуговицами), он может быть выполнен из трикотажа, вельвета, шерсти, льна или хлопка. Причем носить подобный пиджак можно как с брюками, так и с джинсами, дополняя образ футболкой, рубашкой, джемпером. В обуви также нет ограничений, можно выбирать модели от спорта до классики. На что обратить внимание: при выборе блейзера отталкивайтесь комплекции. Модели, декорированные накладными карманами и клапанами, подходят стройным, худощавым мужчинам. А вот крупным мужчинам для создания более подтянутого вида стоит выбрать модель без лишных деталей. Носить блейзер лучше всего не застегивая совсем или застегнутым лишь на верхние пуговицы (нижняя всегда остается расстегнутой). Дополнить повседневный или праздничный образ с блейзером вы можете стильными сорочками от интернет-магазина OLYMP SEIDENSTIKER. Здесь вы найдете большое разнообразие рубашек высокого качества от немецких производителей.

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