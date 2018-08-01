Ещё
Житель Нью-Джерси нашел у себя бейсбольную карточку за 1 миллион долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Жена устроила мне пытку едой"
"Жена устроила мне пытку едой"

Житель Нью-Джерси нашел у себя бейсбольную карточку за 1 миллион долларов 

Спорт-Экспресс 1 час назад
76-летний житель Нью-Джерси по имени Джон случайно узнал, что обладает бейсбольной карточкой стоимостью один миллион долларов, информирует USA Today.
Пожилой человек в газете прочитал новость о продаже на аукционе бейсбольной карты 1952 года с изображением бывшего защитника «Нью-Йорк Янкис» Микки Мэнтла. Его поразила цена — 3,5 миллиона долларов. Тогда он решил проверить свою коллекцию, которую собирал еще в дестве с братом и мог продать ее еще в 1980-х годах за 8 тысяч долларов, но не стал этого делать.
В итоге Джон обнаружил, что в его коллекцию входят пять карточек с изображением Микки Мэнтла 1952 года. По специальной оценке стоимости бейсбольных карт (PSA Grading), самая дорогая карточка в его коллекции стоит 1 миллион долларов. Джон решил выставить часть коллекции на аукцион, который пройдет 19 августа.
В июле он уже продал на аукционе 26 карт за 384 тысячи долларов.
“Old Days”Mickey Mantle bats, late in a 1963Kansas City-Yankees game at Yankee Stadium. #Yankees #KansasCity #athletics #1960s #MLB #nyc pic.twitter.com/ouj1xCQf8J
— Tom's Old Days (@sigg20) 31 июля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Макаров выложил фото с беременной Кудрявцевой Дворкович объяснил, почему болеет за пять клубов Александр Бухаров: "Каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева. Говорил ему: "Дайте мне новый контракт, дайте мне деньги"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонники не узнали Оксану Федорову8
«Жена устроила мне пытку едой»5
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»5
Меньшова: «Мой пластический хирург перестарался»13
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:25
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»
Красота
10:49
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-2»
Звёзды
00:13
Меньшова: «Мой пластический хирург перестарался»
Звёзды
07:33
Татьяна Овсиенко хочет стать матерью в 51 год
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение