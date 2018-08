Где в Петербурге покупать мужскую одежду? 7 знаковых мест 

Найти женские наряды с биркой «made in Saint Petersburg» просто — в городе много локальных марок: от Saint-Tokyo, одевшего Леди Гагу , до So Number One с платьями для настоящих принцесс. А вот с мужскими брендами дело обстоит сложнее: за вещами на каждый день или мероприятие парни бегут в масс-маркет или зарубежные флагманы. Мы составили гид по главным шоу-румам дизайнеров мужской одежды и показываем, что в Петербурге они все-таки есть (да еще какие!).