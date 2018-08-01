Где в Петербурге покупать мужскую одежду? 7 знаковых мест

Найти женские наряды с биркой «made in Saint Petersburg» просто — в городе много локальных марок: от Saint-Tokyo, одевшего Леди Гагу , до So Number One с платьями для настоящих принцесс. А вот с мужскими брендами дело обстоит сложнее: за вещами на каждый день или мероприятие парни бегут в масс-маркет или зарубежные флагманы. Мы составили гид по главным шоу-румам дизайнеров мужской одежды и показываем, что в Петербурге они все-таки есть (да еще какие!).

MATH

Где купить: Au Pont Rouge (наб. реки Мойки, 73) и Gate 31 (Гороховая ул., 31)

Идеолог MATH — психотерапевт-сибиряк Илькин Бахшиев, приучивший мужчин Петербурга к математически-выверенному крою, перфекционистским силуэтам и бельгийскому деконструктивизму. Хотя в коллекциях рубашек, пиджаков, лонгсливов и футболок появляются и неожиданные элементы: перчатки до локтя, платочки с «огурцами» и черные балаклавы, поддерживающие концепцию бренда «no face, no name». С лицом и именем у MATH точно все в порядке — бренд презентует коллекции на Неделях моды, снимает лукбуки с иисусоподобными моделями и продается в крупных городских универмагах Au Pont Rouge и Gate31. Сейчас там есть весенне-летняя коллекция марки: с тренчкотом-безрукавкой, анораком пастельного оттенка, узорчатым бомбером и футболкой «Математика» (идеальной для студентов ФИНЭКа!).

Artem Shumov

Где купить: JNBY (Невский пр., 148)

Из Шанхая с любовью: финалист нашего конкурса «Новые имена в дизайне-2013» Артем Шумов эмигрировал в Китай, но продолжает делать перфомансы на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В последней коллекции он показал рубашки-кимоно, тренчкоты-хромакеи, «строительные» комбинезоны, бархатные тулупы, вышивку жженым жемчугом и мастерство пэчворка. В каждом образе есть своя деталь — будь то креветки на носках, пушистые митенки или кроссовки в краске, поэтому одежду от Артема хочется брать в подиумном тотал-луке. Сделать это можно в магазине JNBY, куда коллекция дизайнера приезжает вскоре после показа, и где сейчас со скидкой в 30% продаются его брюки и рубашки.

Urban Tiger

Где купить: Au Pont Rouge (наб. реки Мойки, 73)

Тотемное животное Петербурга — не лев, а тигр! Именно он изображен на спортивной одежде Urban Tiger — локального, но давно вышедшего за пределы города бренда. Горнолыжные куртки, брюки с лампасами, мягкие толстовки и брендированные бейсболки выглядят не хуже, чем у Adidas, Columbia и Nike, и становятся едва ли не умнее разработок Кристофа Лемера для UNIQLO. Почти у каждой вещи есть водоотталкивающая ткань, дышащая мембрана, герметизация швов, светоотражающие элементы и магнитные кнопки на застежках, поэтому в одежде Urban Tiger невозможно потеряться в Купчино и промокнуть под проливным дождем на Невском. Кроме спортивных вещей, у бренда есть классические — например, синие чиносы, двубортные пиджаки и офисные рубашки. Посмотреть весь ассортимент можно на сайте urbantiger.ru, а купить оффлайн — в корнере универмага Au Pont Rouge.

«Отдел» и «Отдел Island»

Где купить: «Лофт-проект Этажи» (Лиговский пр., 74) и «Бутылка» (Новая Голландия)

Магазин «Отдел» в «Этажах» и его младший брат «Отдел Island» на Новой Голландии привозят в Петербург вещи от мировых скейтерских брендов. Рядом со Stussy, Thrasher, The North Face, Champion и HUF соседствуют вещи от российских Е404, «Спутника 1985», «Волчка» и Creepy Crawl. За одну шоппинг-мессу можно одеться как молодой Тони Хоук или один из главных «творцов современной истории» по версии Dazed Александр Траутвейн: в обоих «Отделах» есть плащи, анораки, футболки, бейсболки, свитшоты, лонгсливы и даже носки с котятами.

Dealer и Perque

Где купить: Dealer Club (Саперный пер., 17)

Созданный под бренд Dealer Михаила Авербаха и Давида Маковского, Dealer Club продает еще и редкие вещи Supreme, Palace, Vetements, M+RC Noir, Off-White и марки Perque, придуманной диджеем Алексеем Мироновым и сооснователем агентства «Холст» Денисом Смирновым . Dealer делают футболки и кофты с надписями, которые по качеству могут конкурировать с зарубежными, а Perque добавляют к одежде пленку, термокраску и светоотражающие элементы. Их магазин в Саперном переулке, 17 за пару месяцев стал главной меккой хапбистов, где можно одеться в «made in Russia» с ног до головы, а также отдать брендовые вещи в комиссионку.

Anteater

Где купить: Creamshop (Ефимова ул., 3)

Бренд номинанта нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Никиты Яруцкого стартовал с 50 футболок и дорос до статуса одной из главных стритвеар-марок России. Мы не преувеличиваем: анораки, аляски и ветровки Anteater продаются в 50 точках страны, от Петропавловска-Камчатского до Мурманска. Плюс это первый петербургский бренд с международными коллаборациями: с испанским брендом Laser Barcelona, sportswear-титаном Adidas и массачусетской мануфактурой Saucony. И это не считая коллекций, выпущенных вместе с уличными художниками, экстремалами и музыкантами — тот случай, когда покупаешь одежду с историей!

Bat Norton

Где купить: Bat Norton (наб. реки Фонтанки, 50)

Главный представитель петербургского «dark fashion» делает не только авангардную мужскую одежду, но и вполне носибельную. Накидки как у Энакина Скайуокера, халаты как у японских самураев, удобные костюмы на лето и брюки, в которых можно выходить на красную дорожку или покорять Эверест. Все возможности футуристичной одежды Bat Norton показывает в своих лукбуках — в реальности они еще более технологичны и модицифированы. Убедиться можно во флагманcком магазине бренда на набережной реки Фонтанки, 30.