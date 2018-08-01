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Градиент, омбре, деграде: 11 вещей необычной расцветки
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Градиент, омбре, деграде: 11 вещей необычной расцветки 

Harper’s Bazaar 52 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Чистые базовые цвета, нежная пастель, графичные принты — все это мы очень любим. Но когда появляется возможность попробовать что-то новое, никогда не отказываемся. В моде необычные техники окрашивания: совсем недавно мы писали про возвращение эффекта tie dye, а сегодня сообщаем о камбэке деграде, омбре и градиента. Другими словами, окрашивания с плавными, почти акварельными цветовыми переходами. Участвовать может как один цвет, — тогда он будет «выцветать» от верха до низа предмета, — так и несколько. А таком случае один цвет будет просто перетекать в другой. Примеры — в нашей подборке.
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