Главные имена в жизни Ив Сен Лорана

Талантливого юношу, только что перебравшегося из Алжира в Париж, первым заметил никто иной, как Кристиан Диор. Конечно, он сразу же предложил ему работу, хотя молодому человеку на тот момент было всего 18 лет! Спустя три года упорной работы и после смерти Кристиана, Ив занял пост креативного директора модного Дома.

Если уж говорить о главных мужчинах в жизни Ив Сен Лорана, то мы бы выделили двоих: Пьера Берже и Карла Лагерфельда. И если с первым модельера связывали романтические отношения, крепкая дружба и деловое партнерство, то со вторым — ненависть и соперничество на протяжении пятидесяти лет, а это уже, считайте, как золотая свадьба.

А вот Том Форд конкретно модельера взбесил. Кутюрье не понравилась первая коллекция Форда в качестве креативного директора Yves Saint Laurent. Ив писал ему записки, где говорил, что за 15 минут шоу Том уничтожил десятилетия его упорной работы, а тот в свою очередь признался, что сотрудничество с Сен Лораном и Берже было для него сущим адом. Музы

Виктуар Дутрело

Но не все «отношения» дизайнера длились так долго. Идущая рука об руку с Ивом и Пьером манекенщица Виктуар Дутрело, не раз намекавшая на более интимные отношения между ней и мужчинами, потеряла свое влияние спустя десятилетие, уступив место более ярким и волевым женщинам.

Бетти Котру

Первой же независимой музой по праву может считаться Бетти Котру. Ив и Бетти познакомились в далеком 1967 в одном из ночных гей-клубов и буквально влюбились с первого взгляда, называя потом друг друга близнецами за схожие взгляды, андрогинный внешний вид и неприятие нормальной жизни. И именно ее благотворному (или не очень, ведь они не раз вместе ложились на реабилитацию) влиянию мы говорим спасибо за возможность носить смокинги на вечерние мероприятия.

Верушка

Если оженственнить все мужское могла заставить дизайнера только Бетти Котру, то сексуальность для своих эскизов Сен Лоран искал в Верушке. Некоторые платья даже состояли из отлитых в бронзе и покрытых золотом слепков бюста и талии немецкой модели.

Лулу де ла Фалез

А вот за добавление цвета и орнамента, а также рождение прозрачных блуз можно благодарить представительницу аристократичного богемного Парижа — Лулу де ла Фалез. К слову, Лулу отвечала не только за вдохновение Ива, но и непосредственно за аксессуары дома Yves Saint Laurent. А еще она научила маэстро жевать гашиш, а не курить его. Но мы бы посоветовали в другом брать с нее пример: как бы весело не проходила ночь Лулу, утром ее всегда видели в нужное время и в лучшем виде за рабочем столом.

Еще одной женщиной в ювелирной истории Дома моды и в сердце Сен Лорана стала Палома Пикассо, дочь всем небезызвестного художника Пабло Пикассо . Правда, Палома получила от этой дружбы гораздо больше — начало успешной карьеры ювелирного дизайнера, зато бренду досталась говорящая сама за себя коллекция «Scandal» и многолетний запас вдохновения на создание свадебных коллекций.

«Наглость — второе счастье». Это про Катрин Денев. Еще малоизвестная 22-летняя актриса, появившаяся на пороге ателье, запросила у Ив Сен Лорана платье для приема у королевы из кутюрной коллекции прошлого сезона и, недолго медля, предложила ему поработать над костюмами для ее следующего фильма «Дневная красавица». Пожалуй, только она оставалась с модельером вплоть до его смерти, проходя с ним вместе все взлеты и падения и вместе тем работала в качестве лица новых коллекций. Когда Катрин Денев представляла интересы кутюрье на экране и красных дорожках, Сильви Вартан, певица и поп-икона 60-х, охотно рекламировала Ив Сен Лорана на сцене с микрофоном, облаченная в золотой комбинезон, расшитый вручную пайетками.

Ив Сен Лорану вообще была близка тема сценических образов и костюмов. Именно так началась его дружба с великим балетным хореографом Роланом Пети, а среди его «балетных манекенщиц» даже числится Майя Плисецкая.

Mounia

Модельер, родившейся и проживший в Алжире до 17 лет, был свободен от расовых предрассудков. Он также вошел в историю, как первый дизайнер, который нанял темнокожую модель Mounia дефилировать на своем кутюрном показе.

Последней роковой женщиной в жизни Ив Сен Лорана стала Летиция Каста. Правда, в этот раз модельер скорее был в роли Аззедина Алайи для актрисы, нежели закадычным другом. Папой она его, конечно, не называла, но вот заботиться о себе охотно позволяла.