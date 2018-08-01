Как уберечь джинсы от выцветания? 5 очень важных советов

Закрепите краску Помните, как раньше новые джинсы красили ноги в синий или черный цвет даже после нескольких стирок? Те времена уже прошли, и при производстве современной одежды используются совсем другие красители. Но это все же не гарантирует защиту даже самых дорогих джинсов от выцветания. Чтобы его предотвратить, попробуйте закрепить краску сразу же после покупки. Для этого в 4 л воды растворите 1 стакан уксуса и 2 ч л поваренной соли. Вода должна быть холодной — это обязательное условие. Выверните джинсы наизнанку и замочите их в этом растворе на один час. Затем прополощите джинсы — снова в холодной воде. Для закрепления красителя можно использовать и стиральную машину. Выберите режим с минимальной загрузкой и температурным режимом не выше 30 градусов и добавьте в отсек для моющих средств уксус и соль. Удаляйте пятна локально При появлении пятен на джинсах застирывайте только их, а не всю одежду целиком (конечно, при условии, что она еще чистая). Чтобы удалить следы жира, используйте жидкое средство для мытья посуды. Но не лейте его на пятно, а наносите мягкими движениями с помощью чистой белой ткани. Чернильные пятна можно растворить лаком для волос или медицинским спиртом, а пятна от солнцезащитного крема и бензина — картофельным крахмалом.

Сократите количество стирок Джинсы изготавливаются из износостойкого и прочного материала, но и он не вечен. Попробуйте продлить жизнь любимой одежде, надевая джинсы 4-5 раз между стирками. А некоторые владельцы и вовсе замораживают брюки в морозилке вместо того, чтобы постирать. Стирайте правильно Джинсы нужно стирать вывернутыми наизнанку в режиме деликатной стирки — только так можно сократить трение, из-за которого одежда выцветает. Если вы стираете джинсы разных оттенков вместе, будьте готовы к тому, что их цвет может измениться. Никогда не стирайте джинсы в горячей воде. Более того, чем холоднее она будет, тем лучше — только так можно защитить одежду от выцветания. Для уверенности используйте специальные порошки, предназначенные для стирки темных вещей.

Избегайте жары и света Если вы — счастливая обладательница такой полезной техники как сушильная машина, не используйте ее для ухода за джинсами. Дело в том, что высокие температуры внутри барабана раскрывают волокна ткани, и из них быстрее «уходит» краска. Сушите джинсы естественным способом вдали от солнечных лучей.