10 знаковых коллекций Ива Сен-Лорана

Сегодня дизайнеру, который навсегда изменил мир моды, исполнилось бы 82 года. Ив Сен-Лоран еще в ранних коллекциях для Dior доказал свой бескомпромиссный талант, а к 30 годам основал собственный модный Дом и стал легендой. В честь дня рождения мастера вспоминаем его знаковые и революционные коллекции с 60-х по 90-е.

1962

В первой коллекции Yves Saint Laurent, показанной в январе 1962 года, дизайнер продемонстрировал все, чему научился в Dior. Тем не менее, дефиле символично открыл революционный образ: на модели были белые укороченные брюки, мюли и объемное шерстяное пальто фасона pea coat (оно же бушлат), которое обычно носят моряки. Смелое заимствование из традиционно мужского гардероба определило фирменный стиль Сен-Лорана и проложило дорогу смокингу в женские коллекции.

1965

Осенне-зимнюю коллекцию Yves Saint Laurent 1965 года Диана Вриланд назвала просто «лучшей». Ее дизайнер посвятил художникам-модернистам: Пит Мондриан был не единственным источником вдохновения, но благодаря платью А-силуэта с геометрическим рисунком вся коллекция и сейчас носит его имя. Сегодня оригинальные модели можно увидеть в Метрополитен Музее Нью-Йорка, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и в Рейксмюсеум в Амстердаме.

1966

Год, когда женщина примерила смокинг. Сен-Лоран не просто одевал женщин в мужское, он создавал новую классику, которая раскрепощала и при этом идеально сидела. Увы, продать удалось только один костюм из кутюрной осенне-зимней коллекции: состоятельные клиентки не были готовы к подобным экспериментам. А вот модель из демократичной линейки Saint Laurent Rive Gauche и мгновенно стала хитом у молодого поколения.

1968

С Африкой у дизайнера сложились особые отношения. Он родился в Алжире, а позже, в 70-х, обосновался на вилле в Марракеше, где любил проводить время с друзьями в окружении богатой коллекции искусства. Сезон весна-лето 1968 запомнился Парижу сафари-образами. Хлопковые брюки и жакеты приглушенных тонов идеально подходили для жаркого лета. Позже костюм появился и в коллекциях Rive Gauche. Границы между мужским и женским стирались по-новому: то, что мы называем «стилем сафари», изначально было униформой, которая почти всегда унисекс.

1971

Коллекция Libération отсылала к военным 40-м и Парижу периоду оккупации. Короткие платья с подплечниками и туфли на платформе не понравились прессе, но ввели в моду стиль ретро. Все благодаря музе дизайнера Паломе Пикассо, которая любила искать винтажные наряды на блошиных рынках.

1976

"Русская" коллекция Opéras — Ballets russes уходила корнями в последние годы Империи, блистательные «Сезоны» Дягилева и эскизы Льва Бакста . Сам Сен-Лоран считал ее не самой удачной, но публика была в восторге. Мех, парча, золотая вышивка, пестрые платки и пышные народные костюмы, показанные в отеле Интерконтиненталь (он стал новым постоянным местом для дефиле YSL), произвели неизгладимое впечатление.

1977

Продолжая традицию, Ив посвятил сразу две коллекции разным странам: Испании и Китаю. Но в историю 1977-й вошел как год скандального аромата Opium. Его запуск совпал с осенне-зимним показом Les Chinoises. Дизайнер интерпретировал культурное наследие не только Китая, но и Азии в целом.

1981

Сен-Лоран любил и понимал искусство. Очередным доказательством этого стала осенне-зимняя коллекция 1981 года — трибьют Анри Матиссу и Фернану Леже.

1982

В интервью Катрин Денев дизайнер признался, что «ненавидит путешествовать». Очередная роскошная коллекция, на этот раз вдохновленная Индией, возникла только благодаря его воображению. Все самые невозможные цветовые сочетания, тюрбаны, украшенные звездами, драпировку и широкие золотые пояса, звериные принты и россыпь камней — все это ему подсказали книги.

1990