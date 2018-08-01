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Лив Тайлер создала 11 комплектов белья для Triumph и стала лицом коллекции
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Лив Тайлер создала 11 комплектов белья для Triumph и стала лицом коллекции 

Журнал ОК! 31 минуту назад
Немецкий бренд нижнего белья, спортивной и домашней одежды Triumph представил новую коллекцию премиальной линейки Essence. Ее разработкой вместе с брендом занималась актриса Лив Тайлер. Всего Лив создала для марки 11 комплектов.
Лив Тайлер
Для серии Liv’s Smooth Essence она использовала непрозрачную мягкую микрофибру с эффектом принта на кружеве. Шелк и кружево ручной работы в серии Liv’s Luxurious Essence дополнены гладкой атласной отделкой, делающей белье незаметным под одеждой.
Закономерно, что лицом коллекции стала сама Лив Тайлер. Кстати, самыми яркими моделями она называет кружевной дуэт — бюстгальтер с дышащими чашками и высокие моделирующие трусики, и гладкий бюстгальтер с атласной лентой.
В России коллекция от Лив Тайлер появится в магазинах Triumph в октябре этого года.
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