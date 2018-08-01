Лив Тайлер создала 11 комплектов белья для Triumph и стала лицом коллекции

Немецкий бренд нижнего белья, спортивной и домашней одежды Triumph представил новую коллекцию премиальной линейки Essence. Ее разработкой вместе с брендом занималась актриса Лив Тайлер. Всего Лив создала для марки 11 комплектов.

Лив Тайлер

Для серии Liv’s Smooth Essence она использовала непрозрачную мягкую микрофибру с эффектом принта на кружеве. Шелк и кружево ручной работы в серии Liv’s Luxurious Essence дополнены гладкой атласной отделкой, делающей белье незаметным под одеждой.

Закономерно, что лицом коллекции стала сама Лив Тайлер. Кстати, самыми яркими моделями она называет кружевной дуэт — бюстгальтер с дышащими чашками и высокие моделирующие трусики, и гладкий бюстгальтер с атласной лентой.

В России коллекция от Лив Тайлер появится в магазинах Triumph в октябре этого года.