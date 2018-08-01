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Женственные сибирячки устроили в центре акцию против женщин в брюках
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Женственные сибирячки устроили в центре акцию против женщин в брюках 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Вечером 1 августа в центре Новосибирска прошёл флешмоб женственности — на него пришло около 70 участниц в нарядных длинных платьях. Они сфотографировались и раздарили букеты незнакомым женщинам.
Флешмоб женственности проходит в Новосибирске уже в десятый раз — 1 августа такие акции проходят во многих городах России, Украины и Беларуси.
Новосибирские участницы собрались в 18:00 около оперного театра, а в 19:00 сделали общее фото и пошли в сторону Первомайского сквера — дарить цветы незнакомкам.
«Цель — объединить девочек, которые хотят подарить добро, радость, улыбку свою миру и, конечно, цветы. [Хотим] порадовать жительниц города, хмурых и печальных, своим видом, своим присутствием и подарками — цветами.
[У нас] девчачий дресс-код, можно так сказать, чтобы было действительно видно, что праздник какой-то, — не именно в длинной юбке, а вообще в юбке, чтобы было видно издалека, что ты девочка», — объяснила корреспонденту НГС организатор флешмоба Надежда Орловская.
По её словам, большинство прохожих положительно реагируют на участниц флешмоба.
«Смотря насколько девушки уставшие — кто-то с работы идёт с сумищами некоторые очень радуются, некоторые в шоке пребывают от такого внезапного подарка», — добавила организатор.
Сегодня подобные флешмобы женственности проходят также в новосибирском Академгородке и на ОбьГЭС.
Акцию «Флешмоб женственности» придумала автор книг о предназначении женщины и ведическом браке Ольга Валяева. Организаторы акции объясняют, что единственное требование к участницам — одеться в платье или юбку; последовательницы Валяевой не признают брюк, считая, что они противоречат женской природе.
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