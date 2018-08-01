10 узких юбок с высокой талией, чтобы носить с кроп-топами

В первый день последнего месяца лета начинаем гонку за летними впечатлениями, которые еще не успели собрать. Поставим задачу так: почувствовать себя знойной сицилийской красавицей, словно сошедшей с рекламной кампании Dolce & Gabbana! Если возможности отправиться на Сицилию прямо сейчас нет, поможет, как всегда, онлайн-шопинг. Идеальным нарядом для жаркого дня в Италии (даже воображаемого) станет яркая узкаю юбка на талии в паре с кроп-топом — это сочетание подойдет и тем, кто обычно носить кроп-топы стесняется, потому что не любит чрезмерно оголяться в условиях города.