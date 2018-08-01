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Новая коллекция Jana Segetti: пальто, костюмы и свитеры, которые заставляют мечтать о холоде
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Новая коллекция Jana Segetti: пальто, костюмы и свитеры, которые заставляют мечтать о холоде 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В фэшн-индустрии Петербурга конкуренции нет (ну или почти): дизайнер Полина Нитолкан снялась в лукбуке новой осенне-зимней коллекции Jana Segetti. Да еще в каком! С мягкими свитерами нефритового оттенка, шерстяными пальто с мужского плеча, платьями в горох, как из 50-х, и костюмами с юбкой, надетыми на голое тело.
Вещи от дизайнера марки Натальи Каптур хочется носить всю осень, не снимая, и это еще один повод ждать привычных нам холодов. Коллекция появится в продаже 25 августа в шоу-руме Jana Segetti на Большой Пушкарской, 2 и будет стоить от 14 850 до 46 300 рублей. Самые демократичные модели — брюки и блузы, а за крупные инвестиции в сезонный гардероб можно получить роскошное шерстяное пальто с принтом-леопардом.
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