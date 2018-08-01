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Клан в сборе: все сестры Кардашьян-Дженнер в новом видео Calvin Klein
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Клан в сборе: все сестры Кардашьян-Дженнер в новом видео Calvin Klein 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Американский бренд показал видео новой рекламной кампании, в котором снялись все пять сестер самой знаменитой семьи на планете. Хлои, Кортни, Ким, Кендалл и Кайли примерили новую осенне-зимнюю коллекцию, в том числе и нижнее белье с лого CK. Съемки проходили в Калифорнии в марте, поэтому на кадрах кампэйна Хлои еще беременна. А вот для младшей Кайли фотосессия стала одной из первых после рождения дочки.
Эта вторая для девушек кампания Calvin Klein в поддержку движения #mycalvins. К нему может присоединиться любой желающий: просто выложите в соцсетях фото с тегом и расскажите о своей семье.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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