Клан в сборе: все сестры Кардашьян-Дженнер в новом видео Calvin Klein

Американский бренд показал видео новой рекламной кампании, в котором снялись все пять сестер самой знаменитой семьи на планете. Хлои, Кортни, Ким, Кендалл и Кайли примерили новую осенне-зимнюю коллекцию, в том числе и нижнее белье с лого CK. Съемки проходили в Калифорнии в марте, поэтому на кадрах кампэйна Хлои еще беременна. А вот для младшей Кайли фотосессия стала одной из первых после рождения дочки.

Эта вторая для девушек кампания Calvin Klein в поддержку движения #mycalvins. К нему может присоединиться любой желающий: просто выложите в соцсетях фото с тегом и расскажите о своей семье.